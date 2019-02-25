2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına Yönelik Fetö Soruşturması Kapsamında Gözaltına...
1 saat önce
2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu.
2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:41 Kaynak: AA
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