Son Dakika Haberleri: 2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına Yönelik Fetö Soruşturması Kapsamında Gözaltına...

2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına Yönelik Fetö Soruşturması Kapsamında Gözaltına...

1 saat önce

2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu.

2010'daki Komiser Yardımcılığına Geçiş Sınavına Yönelik Fetö Soruşturması Kapsamında Gözaltına..., System.String[]
2010'daki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 806 şüpheliden 198'i itirafçı oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 12:41 Kaynak: AA

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