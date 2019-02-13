2010'daki KPSS Sorularının Fetö Tarafından Sızdırılmasına İlişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde...
7 saat önce
IHAAW171231-ASA/13-02-2019- 2010'daki KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı.
IHAAW171231-ASA/13-02-2019
- 2010'daki KPSS
sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin Ankara
2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası verdi. 13.02.2019 17: 12: 31 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:18 Kaynak: İHA
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