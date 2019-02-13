Son Dakika Haberleri: 2010'daki KPSS Sorularının Fetö Tarafından Sızdırılmasına İlişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde...

2010'daki KPSS Sorularının Fetö Tarafından Sızdırılmasına İlişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde...

7 saat önce

IHAAW171231-ASA/13-02-2019- 2010'daki KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı.

2010'daki KPSS Sorularının Fetö Tarafından Sızdırılmasına İlişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde..., System.String[]
IHAAW171231-ASA/13-02-2019

- 2010'daki KPSS sorularının FETÖ tarafından sızdırılmasına ilişkin Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı. Mahkeme, 70 sanığa 14 yıl 7 aya kadar değişen oranlarda hapis cezası verdi. 13.02.2019 17: 12: 31 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 05:18 Kaynak: İHA

KPSS, Ankara, 3. Sayfa
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