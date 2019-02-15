Son Dakika Haberleri: 2010 Komiser Yardımcılığı Operasyonunda 35 Tutuklama

2010 Komiser Yardımcılığı Operasyonunda 35 Tutuklama

11 dakika önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 Komiser Yardımcılığı sınavı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 35'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

2010 Komiser Yardımcılığı Operasyonunda 35 Tutuklama, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 Komiser Yardımcılığı sınavı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlılardan 35'i çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2010 Komiser Yardımcılığı sınavı ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 768 şüpheliden 362'sinin ifadesi alındı.

97 kişi etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdi. İfadesi alınarak işlemleri tamamlanan 173 şahıstan 3'ü ilgili Emniyet Müdürlüklerince serbest kaldı. 13 şahıs ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarından serbest kalırken, 122 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

35 kişi hakkında ise çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklama kararı verildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 06:20 Kaynak: İHA

Başsavcı, 3. Sayfa
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