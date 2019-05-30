Son Dakika Haberleri: 2010 yılında yapılan KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 26 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan...
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2010 yılında yapılan KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 26 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan...

14 dakika önce

2010 yılında yapılan KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 26 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.

2010 yılında yapılan KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 26 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan..., System.String[]
2010 yılında yapılan KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 26 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:56 Kaynak: İHA
KPSS, 3. Sayfa
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