2010 yılında yapılan KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 26 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan...
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2010 yılında yapılan KPSS sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 26 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi.
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 04:56 Kaynak: İHA
2010 yılında yapılan KPSS
sorularının sızdırılmasına ilişkin davada 26 sanık hakkında 7 yıl 6 aydan 25 yıla kadar hapis cezası istendi. - ANKARA
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