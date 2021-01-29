2011'de Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi, 2021'de AFAD Van İl Müdürlüğüne atandı - Son Dakika

2011'de Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi, 2021'de AFAD Van İl Müdürlüğüne atandı

29.01.2021 11:49

2011'de Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi, 2021'de AFAD Van İl Müdürlüğüne atandı AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş: "Azra'nın birinci yaş gününü birlikte kutladık" Van'da 10 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, yıkılan apartmanın enkazı altında kalan 14 günlük Azra...

2011'de Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi, 2021'de AFAD Van İl Müdürlüğüne atandı

AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş:

"Azra'nın birinci yaş gününü birlikte kutladık"

VAN - Van'da 10 yıl önce meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde, yıkılan apartmanın enkazı altında kalan 14 günlük Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi Ali İhsan Körpeş, AFAD Van İl Müdürlüğüne atandı.

AFAD İzmir Müdürlüğü Arama Kurtarma Birliği'nde görev yapan Körpeş, 23 Ekim 2011'de yaşanan depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Van'a geldi. Erciş ilçesinde yıkılan 7 katlı binanın enkazından 42 saat sonra 14 günlük Azra Karaduman'ı çıkaran ekipte yer alan Körpeş, 10 yıl sonra birçok ailenin mutluluğuna ortak olduğu Van'a, AFAD Müdürü olarak atandı.

"Başarı bir ekip işidir"

Van'a atanmasıyla ilgili olarak İHA muhabirine açıklamada bulunan Körpeş, mesleğin icrasında bulunan insanlar olarak bir afet haberi aldıklarında canlarının yandığını ifade ederek, "Van'daki haberi de aldığımız zaman aynen öyle oldu. Bir an evvel buraya gelmek istemiştik. Çünkü insanların bize ihtiyaçlarının olduğunu biliyorduk. Depremden 3 saat sonra Van'daydık. İlk görev alanımız Erciş ilçesindeki Ereksen Ekmek Fabrikası olarak bilinen A ve B bloktan oluşan yerde görevlendirildik. Yaptığımız ilk sesli aramada Azra'nın annesinin sesini duyduk. Bu tamamıyla bir ekip işidir. Bireysel olarak yürütülebilecek bir iş değildir. Dolayısıyla ekibimizle birlikte üç kişi olduklarını ve aralarında birinin 14 günlük bir bebek olduğunu öğrenince daha hızlı hareket etmeye gayret ettik. Yaklaşık 42 saat sonra Azra'ya ulaştık. Azra'nın sağlık durumu çok iyi değildi. Beslenmesi ve yetersiz oksijen nedeniyle ciddi anlamda sıkıntısı vardı. Oksijen tüpleriyle öncelikle hava desteği sağladık. Akabinde ekibimizle ilk olarak Azra'yı dehlizden çıkardık. Annesi ilk etapta Azra'yı bize teslim etmek istemedi. Çünkü Azra'dan ayrılmak istemiyordu ama o güveni sağladıktan sonra bebeğini bize teslim etti. O sırada duygusal anlar yaşadık. Ekiple birlikte ağladık. Ancak çalışmayı bırakmadık. Bizi bekleyen başka insanların da olduğu bilinciyle ara vermeden çalışmalara devam ettik. Azra'yı çıkardıktan 5 saat sonra da annesini ve babaannesini enkazdan çıkardık" dedi.

"Üç nesli aynı anda enkazdan çıkardık"

2011 yılında Van'da yaşadığı olayı asla unutmayacağını vurgulayan Körpeş, "Van'da 2011 yılında yaşadığımız bu olay, bizim torunlarımıza da anlatacağımız bir olay. Çünkü 3 nesli aynı anda enkazdan sağ salim çıkarabilmek ve buna vesile olabilmek, gerçekten çok güzel bir duygu" ifadelerini kullandı.

"Toplumumuzu afetlerle ilgili bilinçlendirmemiz gerekiyor"

Van'ın hayatında çok ayrı bir yeri olduğunun altını çizen Körpeş, "2011 yılındaki deprem ekim ayındaydı ve hava soğuktu. Ama buraya geldiğimizde karşılanma ve insanların bize yaklaşımı havanın tam tersine çok sıcaktı. Van'ın hayatımdaki yeri çok başka. Yaklaşık 20 yıldır AFAD teşkilatında görev yapıyorum, birçok göreve de iştirak ettim ki, bunların içerisinde her türlü afet vardı. Ama Van'ı ayrı bir yere koyuyorum. Yaşadıklarımla alakalı olarak buraya ilk tayinim çıktığını öğrendiğimde mutlu oldum, sevindim. Çünkü Vanlı hemşerilerimize gerçekten hizmet etmek, onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Sahada edindiğimiz tecrübeleri, toplumun her kesimine aktarmaya gayret edeceğiz. Van'ın ayrı bir yeri diğer afetler anlamında da çok büyük problemlerin yaşandığı bir bölge. Bununla birlikte vatandaşlarımızın farkındalık düzeylerini eğitimlerle en üst seviyeye çıkarmamız, toplumumuzu afetlerle ilgili bilinçlendirmemiz gerekecek" diye konuştu.

"Azra'nın birinci yaş gününü birlikte kutladık"

Körpeş, "Azra ilk doğum günü için İzmir'e geldi. Birinci yaş gününü hep birlikte kutladık. Güzel bir gündü. Azra, şimdi büyümüştür. Allah kendisine sağlık ve sıhhat versin. Kendisine muvaffakiyetler diliyorum. İnşallah her şey gönlünce olur" dedi.

2011'de Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi, 2021'de AFAD Van İl Müdürlüğüne atandı
2011'de Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi, 2021'de AFAD Van İl Müdürlüğüne atandı
2011'de Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi, 2021'de AFAD Van İl Müdürlüğüne atandı
2011'de Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi, 2021'de AFAD Van İl Müdürlüğüne atandı

İzmir, Ekim, AFAD, Van, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel 2011'de Azra bebeği kurtaran AFAD görevlisi, 2021'de AFAD Van İl Müdürlüğüne atandı - Son Dakika


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