2011 KPSS'de usulsüzlük soruşturmasında 84 gözaltı kararı - Son Dakika

2011 KPSS'de usulsüzlük soruşturmasında 84 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 KPSS sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada Ankara merkezli 40 ilde 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 2011 KPSS sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılmasına ilişkin yürüttüğü soruşturmada Ankara merkezli 40 ilde 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerden 51'i eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonlarla yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, 2011 KPSS soruşturması kapsamında, FETÖ üyesi olup 2011 KPSS sorularını ele geçirdikleri ve bu şekilde sınava girip resmi belgede sahtecilik yaptıkları, usulsüz şekilde kamu kurumlarına yerleşip maaş almak suretiyle haksız menfaat temin ettikleri şüphesi ile 84 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Ankara merkezli 40 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 51 şüphelinin gözaltın alındığı, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edildiği ifade edildi. (İHA)

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