Son Dakika Haberleri: 2011 KPSS soruşturmasında 8 tutuklama
Son Dakika Güncel 2011 KPSS soruşturmasında 8 tutuklama - Son Dakika

2011 KPSS soruşturmasında 8 tutuklama

6 saat önce

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin, 2011 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularını örgüt üyelerine dağıttığı iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 82 şüpheliden 8'i tutuklandı.

2011 KPSS soruşturmasında 8 tutuklama, System.String[]

ANKARA'da FETÖ/PDY'nin, 2011 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularını örgüt üyelerine dağıttığı iddialarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 82 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Cumhuriyet Savcısı Yıldırım Kemal Zöhre tarafından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli 121 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Geçen hafta yapılan operasyonda şüphelilerden 82'si gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk 82 kişiden 74 şüpheli, nöbetçi Sulh Ceza hakimliğince adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılırken, 8 şüpheli tutuklandı. Öte yandan, gözaltı kararı verilen şüphelilerden 36'sının firari olduğu, 3'ünün ise başka bir soruşturma kapsamında tutuklu oldukları belirtildi.


KPSS, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 04:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Rus Büyükelçi suikastiyle alakalı 6 TRT çalışanına dava açıldı
Fatih Altaylı'dan Ali Babacan'ın zor duruma düşüren FETÖ sorusu: Sadullah Bey'in bagajını taşımak ağır gelmeyecek mi? Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu'nun teklifini açıkladı: Birleşme teklifinde bulundu, olumlu bakmadık Ali Babacan'ın canlı yayında "Bize yazın" diye duyurduğu internet sitesi çöktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 23:06:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2011 KPSS soruşturmasında 8 tutuklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]