Son Dakika Haberleri: 2011 yılı komiser yardımcılığı sınavına FETÖ soruşturması
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2011 yılı komiser yardımcılığı sınavına FETÖ soruşturması

1 saat önce

Adana merkezli 7 ilde, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavına terör örgütü FETÖ'nün kendi elamanlarını yerleştirdiği iddiasıyla o dönem komiser yardımcısı olan 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

2011 yılı komiser yardımcılığı sınavına FETÖ soruşturması, System.String[]

Adana merkezli 7 ilde, 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavına terör örgütü FETÖ'nün kendi elamanlarını yerleştirdiği iddiasıyla o dönem komiser yardımcısı olan 15 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı 2011 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavına terör örgütü FETÖ'nün hile karıştırarak kendi örgüt elemanlarını komiser yardımcısı yaptığı yönündeki bilgiler üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında bugün o dönem komiser yardımcısı olan ve meslekten ihraç edilen 15 komiser yardımcısı hakkında gözaltı kararı verildi. Bu karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şafak vakti Adana merkezli Karaman, Aksaray, Osmaniye, Mersin, İstanbul ve Ankara'da operasyon başlattı. Operasyonlarda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. Zanlılar adli tıp birimine getirilip burada sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Daha önce, 2010 yılında yapılan komiser yardımcılığı sınavına yönelik de yine FETÖ operasyonu olmuştu.

(İHA)

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 09:05 Kaynak: İHA
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