2011 yılında yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında FETÖ Silahlı Terör Örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı oldukları tespit edilen 331 şüpheli hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı dahil 55 il Cumhuriyet Başsavcılığınca 24 Eylül 2019 tarihinden itibaren ortak operasyon yapıldı. Şimdiye kadar 256 şüphelinin gözaltına alındığı kaydedildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemlerinin devam ettiği bildirildi. - ANKARA