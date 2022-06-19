2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika
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2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı

19.06.2022 16:26

2012 yılında Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde tartıştığı eşi Kimya Şahan'ın boynunu kırarak öldüren Demirel Şahan, 10 yıldır kayıplara karışmıştı. 20 gün önce köyüne döndüğü ortaya çıkan katil, ahırdaki gizli bölmede yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı JASAT ekipleri, Ağaçören ilçesi Kırımini köyünde 2012'nin Aralık ayında tartıştığı 2 çocuğunun annesi Kimya Şahan'ı boynunu kırarak öldürüp kaçan Demirel Şahan'ın 20 gün önce köye döndüğünü ve bir ahırda saklandığını belirledi.

AHIRDAKİ ÖZEL BÖLMEDE YAKALANDI

Ekipler, ahıra operasyon düzenledi. Ekipler, Şahan'ı ahırda özel oluşturulan kısımda yakaladı. Eşini öldürmek suçlamasıyla hakkında kesinleşmiş müebbet hapis cezası bulunan Şahan, işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Kaynak: DHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 2012'de eşini öldüren koca, ahırdaki gizli bölmede yakalandı - Son Dakika

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