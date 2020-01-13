2012’den sonra yeniden olimpiyatlardayız

Geçtiğimiz aylarda Çin’de düzenlenen olimpiyat elemelerinde Tokyo vizesi alamayan A Milli Kadın Voleybol Takımı’mızın olimpiyat bileti için son şansı, Hollanda’da sekiz Avrupa takımı arasında oynanacak müsabakalardı. Elemelerde dört takımın bulunduğu gruptan çıkıp yarı final ve final maçlarını kazanmak gerekiyordu.

Gruptaki rakiplerimiz Almanya, Hırvatistan ve Belçika oldu. İlk maçta Almanya’ya 3-1 mağlup olmaktan kurtulamasak da Hırvatistan’ı 3-1’lik skorla geçtik. Böylelikle grupta Belçika ile oynayacağımız son maç, bir “tamam ya da devam” maçı hâlini aldı.

Belçika karşısında zor da olsa kazanmayı bildik. Beş oyuncumuz çift haneli skor üretti. En skorerimiz ise, asıl yarı finalde iyice parlayacak olan Meryem Boz’du. Meryem, Belçika maçını 26 sayıyla tamamladı.

Grubu Almanya’nın ardından ikinci sırada tamamladık. Aslında ikinci olmak en başta bir dezavantaj olarak görülüyordu zira diğer grupta ev sahibi Hollanda’nın birinci olması, ve bizim grubumuzun ikincisinin Hollanda ile oynaması bekleniyordu. Ancak o grubu, Hollanda’yı mağlup eden Polonya birinci bitirdi ve yarı finaldeki rakibimiz oldu.

Polonya’yı Avrupa Şampiyonası yarı finalinde geçmiştik. Ancak cumartesi günü karşısımızda çok daha iyi oynayan bir takım vardı. Setlerde 2-1 öne geçen Polonyalılar, dördüncü sette birçok kez maç sayısı şansı buldu. Ancak Milli Takım’ımız ortaya inanılması güç bir direnç koydu. Tüm maç sayıları çevrildi, set 33-31 kazanıldı ve karşılaşma final setine gitti. Final setinde ise geri dönmenin verdiği momentumla 15-11’lük üstünlük kurduk ve maçı kazandık. Meryem Boz, tam 36 sayıyla maçın en skoreriydi.

Finalde rakibimiz, bizi grupların ilk maçında 3-1’le geçen Almanya’ydı. Üstelik elemelerin favorilerinden Hollanda’yı geçerek finale gelmişlerdi. Fakat dün akşam oynanan maçta, Almanlardan daha iyi bir kadroya sahip olduğunu herkese kanıtlayan bir Milli Takım sahadaydı. Setleri 25-17, 25-19 ve 25-22’lik skorlarla kazandık. Almanları maça hiç ortak etmedik ve Tokyo biletini aldık.

Filenin Sultanları böylelikle tarihimizde ikinci kez olimpiyat vizesi almış oldu. Daha önce 2012 Londra Olimpiyatları’nda katılmıştık.