2012 doğumlular

Türkiye Karate Federasyonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evlerinde kalan 2012 doğumlu sporculara yönelik düzenlenen "online" kata turnuvasında dereceye giren sporcular belli oldu.
Türkiye Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 2012 doğumlu minikler kategorilerinde düzenlenen turnuva, Youtube üzerinden gerçekleştirildi.
Organizasyonda, final etabının ardından dereceye giren sporcular belli oldu. Ödülleri ev adreslerine gönderilecek sporcuların, federasyonun internet sitesinde yer alan kayıt formunu doldurmaları istendi.
Turnuvada dereceye giren sporcular:
Minik Kadınlar Kata
2. Esilla Su Güneş (İstanbul)
3. Yağmur Karakış (Giresun)
3. Zeynep Cemre Bozkurt (İstanbul)
Minik Erkekler Kata
2. Ömer Dinar (İstanbul)
3. Ali Ekber Şekertekin (İstanbul)
3. Çakır Samet Ersoy (Denizli)