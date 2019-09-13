Kaymakamlık sınavı sorularının sızdırılması soruşturmasında 165 gözaltı kararı: 83'ü yakalandı
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2012 Kaymakamlık sınavı sorularının FETÖ mensuplarınca sızdırılması soruşturması kapsamında 45 ilde 165 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 83 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 09:10 Kaynak: AA
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2012 yılı kaymakamlık yazılı sınav sorularının FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarınca sınavdan önce ele geçirilerek sızdırılması ve usulsüzlük yapılması iddiasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 165 şahıs hakkında 45 ilde eş zamanlı olarak gözaltı talimatı verildi. Şu ana kadar Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda 83 şüpheli gözaltına alındı. Firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.
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