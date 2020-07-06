2013'te kaybolan kişinin kuzenine ait evin yakınındaki kuyuda kemikler bulundu - Son Dakika

2013'te kaybolan kişinin kuzenine ait evin yakınındaki kuyuda kemikler bulundu

Denizli'nin Baklan ilçesinde 7 yıldır haber alınamayan kişinin teyzesinin oğluna ait evin yakınındaki su kuyusunda kemik parçaları bulundu, kayıp kişinin kuzeni gözaltına alındı.

Denizli'nin Baklan ilçesinde 7 yıldır haber alınamayan kişinin teyzesinin oğluna ait evin yakınındaki su kuyusunda kemik parçaları bulundu, kayıp kişinin kuzeni gözaltına alındı.

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Cep telefonu en son 4 Nisan 2013'te sinyal veren reklamcı Levent Karaduman'ın (44) kaybolmasıyla ilgili soruşturma kapsamında ekipler, teyzesinin oğlu Ali Osman S'yi gözaltına aldı.

Zanlının evinin yakınındaki su kuyusunda Denizli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ile İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama kurtarma ekipleri arama yaptı.

Yaklaşık 9 metre derinliğindeki kuyuda bulunan suyun bir kısmını boşaltan ekipler, erkek ayakkabısı buldu.

Kuyuda su altı kamerasıyla yapılan incelemede kemik parçaları tespit edildi.

Kemiklerin Karaduman'a ait olup olmadığına ilişkin incelemeler sürüyor.

Ali Osman S'nin birlikte çalıştığı Karaduman ortadan kaybolduktan sonra ailesine İstanbul'a yerleştiğini söylediği, Karaduman'ın kullandığı ve babasına ait otomobili vekalet çıkartıp sattığı öğrenildi.

Ali Osman, Denizli, Baklan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 14:55 Kaynak: AA

Son Dakika 3. Sayfa 2013'te kaybolan kişinin kuzenine ait evin yakınındaki kuyuda kemikler bulundu - Son Dakika
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