2014 Dünya Güzeli İstanbul Adalet Sarayı'na geldi

Haber: Ruken KADIOĞLU/ İstanbul, DHA

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno ve Miss Venezuela World 2014 güzeli eşi Debora Menicuci Yargıtay'ın davetlisi olarak 14 Kasım'da Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na ziyarette bulundu.

Venezuela Yüksek Adalet Mahkemesi Başkanı Maikel Moreno ve Miss Venezuela World 2014 güzeli eşi Debora Menicuci 14 Kasım tarihinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, İstanbul Adalet Komisyonu Başkanı Sayın Okan Albayrak, İstanbul Adalet Komisyonu Üyesi Sayın Serap Durmaz 'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, İstanbul Adalet Sarayı'nın teknik ve fiziki özellikleri hakkında bilgiler verildi. Venezuela'lı heyete Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) uygulamalı olarak tanıtıldı.

Heyetin adliye içindeki gezisinden sonra ise Başsavcı Fidan ile Hakim Moreno, her iki ülkedeki darbe girişimleri hakkında konuştu.