Üye Girişi
2015 Paris saldırıları davası başladı, zanlı Abdeslam kendisini 'IŞİD'in askeriyim' diye tanıttı - Son Dakika
BBC

2015 Paris saldırıları davası başladı, zanlı Abdeslam kendisini 'IŞİD'in askeriyim' diye tanıttı

08.09.2021 18:43
2015 Paris saldırıları davası başladı, zanlı Abdeslam kendisini 'IŞİD'in askeriyim' diye tanıttı, System.String[]

Fransa'nın başkenti Paris'te 13 Kasım 2015'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin tarihi dava bugün başladı.

13 Kasım 2015'te Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen ve 130 kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin tarihi dava bugün başladı.

Saldırıların yaşayan tek zanlısı Salah Abdeslam duruşmanın başında kendisini " Irak Şam İslam Devleti'nin (IŞİD) askeri" diye tanıttı.

Paris'teki Bataclan konser salonu, stadyum, restoranlar ve barlara silahlı saldırganlar ve intihar bombacıları ile düzenlenen saldırıları IŞİD üstlenmişti.

Fransa'nın yakın tarihinde görülen en büyük davada, Abdeslam ile beraber 13 kişi daha yargılanıyor.

140 gün sürecek, 300 tanık dinlenecek

Kentte özel olarak inşa edilen bir mahkeme salonunda görülmeye başlanan davanın 140 gün sürmesi bekleniyor.

Davada dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande dahil 300 tanık dinlenecek.

330 avukat, saldırılardan kurtulan 1.800 kişi ve hayatını kaybeden kurbanların aileleri de müdahil olacak.

Abdeslam ve diğer zanlılar, bu sabah görülen ilk duruşmaya yoğun güvenlik önlemleri altında polis arabalarıyla getirildi.

Pandemi önlemleri kapsamında maske takan zanlılar duruşmanın başlamasından önce mahkeme salonunda beraber oturtuldu.

Duruşmayı takip eden BBC Paris Muhabiri Hugh Schofield, siyah bir t-shirt giyen ve uzun sakalıyla dikkat çeken Abdeslam'ın salona en son geldiğini aktardı.

Mahkeme yargıcının mesleğini sorması üzerine Abdeslam, "IŞİD'in bir askeri" yanıtını verdi.

'Yaşanan acılar hatırlanacak'

Duruşmayı izleyenler arasında saldırılarda yaşamını yitirenlerin yakınları da vardı.

Fransız medyasına konuşan François Hollande, "savaş nedeni" diye nitelediği saldırıların kurbanları için bu davanın önemine dikkat çekti.

Bataclan konser salonunu hedef alan saldırılarda oğlu Thomas Dupperon'u kaybeden Phillipe Duperron, davaya ilişkin karışık duygular içinde olduğunu söyledi. Dupperon, "Tüm kurbanlar tanık olrak ifade verme fırsatı bulacak, bu yüzden de yaşanan acılar hatırlanacak" dedi.

Reuters'a konuşan Dupperon, mahkeme salonunda kendisini IŞİD askeri olarak tanıtan Abselam'ın "hâlâ savaşta" olduğu yorumunda bulundu.

Saldırılardan kurtulanlar arasındaki Jérôme Barthélemy ise, kendi gibi diğer kurbanların yaşadıkları travmanın etkileriyle nasıl başa çıktıklarını merak ettiğini ancak zanlıların konuşmasını beklemediğini belirtti.

Paris saldırılarıyla ilgili 20 zanlıdan 6'sı gıyaben yargılanacak.

Zanlılara cinayet, suça iştirak ve teröre suç ortaklığı gibi suçlamalar yöneltiliyor. Abdeslam ve diğer zanlıların çoğu müebbet hapis cezası alabilir.

31 yaşındaki Abdeslam , saldırganları gerçekleştirdiği ve halen yaşadığı bilinen tek zanlı.

Saldırılardan 4 ay sonra Mart 2016'da Belçika'nın başkenti Brüksel'de kaldığı evde polisle girdiği silahlı çatışmanın ardından yakalanan Abdeslam, saldırganlara lojistik destek sağlamakla suçlanıyor.

Abdeslam şu ana kadar Fransız soruşturmacılar ile işbirliği yapmayı reddetti.

Bu duruşmada da saldırılarla ilgili konuşacağı tahmin edilmiyor.

Öte yandan tarihi davanın ilk günlerinin daha çok prosedür amaçlı olacağı, Eylül ayının sonunda kurbanlar tanık olarak dinlenmeye başlanana dek büyük bir ilerleme kaydedilmeyeceği düşünülüyor.

Dava duruşmaları televizyonlardan canlı olarak yayınlanmayacak ancak resmi arşive geçirilmek üzere kaydedilecek.

Kimler yargılanıyor?

Saldırıları gerçekleştirdiği düşünülen hayatta kalan tek saldırgan Abdeslam, 2016'da Belçika'da tutuklandığından beri hapiste.

Diğer 13 zanlı ise saldırıları finanse etmek ve planlamak dahil çeşitli suçlardan yargılanıyor.

Saldırganlara silah sağladığı iddia edilen 36 yaşındaki zanlı Mohamed Abrini ise önümüzdeki yıl görülecek 2016 Brüksel saldırılarına ilişkin davada hakim karşısına çıkacak.

Abdeslam'ı Fransa'dan alarak saldırılardan hemen sonra Brüksel'e kaçırdığını kabul eden 33 yaşındaki Mohammed Amri ve 27 yaşındaki Hamza Attouh da zanlılar arasında. Saldırıyı organize etmekle suçlanan altı kişi gıyaben yargılanacak yani duruşmalarda hazır bulunmayacak.

Saldırganların çoğunun ise saldırılar sırasında öldüğü düşünülüyor.

2015 Paris saldırıları davası başladı, zanlı Abdeslam kendisini 'IŞİD'in askeriyim' diye tanıttı
2015 Paris saldırıları davası başladı, zanlı Abdeslam kendisini 'IŞİD'in askeriyim' diye tanıttı
2015 Paris saldırıları davası başladı, zanlı Abdeslam kendisini 'IŞİD'in askeriyim' diye tanıttı

Mahkeme, Fransa, Kasım, Paris, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 2015 Paris saldırıları davası başladı, zanlı Abdeslam kendisini 'IŞİD'in askeriyim' diye tanıttı - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

Şiddet mağduru anne ve kadından ilginç eylem! Ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan ettiler 18:59 Şiddet mağduru anne ve kadından ilginç eylem! Ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan ettiler Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi 18:26 Diyarbakırlı iş adamından, fırsatçılara tepki! 30 ton ürünü vatandaşlara ve martılara ücretsiz verdi Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı 18:13 Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı
Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim 17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı 17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor 16:34 Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşverenin yaptığı bordro oyunu, işçinin emeklilik maaşını ve tazminatı düşürüyor
Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi 15:57 Son Dakika! Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye 5 ay hapis cezası verildi Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez 15:40 Meslek liselilere müjde! MEB meslek ders kitaplarını da ilk kez "ücretsiz kitap" kapsamına alındı

Son Dakika Haberleri
18:59 Şiddet mağduru anne ve kadından ilginç eylem! Ekmek bıçaklarını boğazına dayayarak isyan ettiler
18:32 Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor
18:13 Başakşehir'den bomba transfer! Balotelli'nin kankası Okaka'yı resmen renklerine bağladı
18:11 Mersin'de üretilen ejder meyvesi, Irak'taki Amerikan askerlerine satılıyor
18:09 Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" kınaması
18:07 Fenerbahçe ve Ronaldo aynı davaya baş koydu! Oyuncu değerleri manipüle ediliyor iddiası ortalığı karıştırdı
18:03 Aşı yaptırmayan iki anne koronadan hayatını kaybetti! Arkalarında 3 öksüz bebek kaldı
17:27 Şenol Güneş'e bir eleştiride Serhat Akın'dan geldi: Kenan Karaman'ı oynatıyor, kafayı yiyeceğim
17:25 Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum
17:23 Ruslar tuzağa çekildi! İstihbaratçıların sabah operasyonu kıskıvrak yakalanmalarını sağladı
Taliban, kadınlara nefes aldırmamakta kararlı! Şimdi de kriket oynamalarını yasaklıyor Taliban, kadınlara nefes aldırmamakta kararlı! Şimdi de kriket oynamalarını yasaklıyor         
19:11
Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor Ali Koç, Sinan Gümüş hakkında söylediğini yaptı! Gönderilmedi, Dereağzı'nda tek başına çalışıyor         
18:32
GPS ile takip ettiği kızına kaza yaptırıp 20 kurşunla öldüren babanın, akli dengesi yerinde çıktı GPS ile takip ettiği kızına kaza yaptırıp 20 kurşunla öldüren babanın, akli dengesi yerinde çıktı         
18:21
Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Dışişleri Bakanlığı'ndan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne "Atatürk" kınaması         
18:09
Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum Ülkesini terk eden Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani: Hayatımın en zor kararıydı, silahların susması için mecburdum         
17:25
Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor Doktorlardan, anne-babalara önemli uyarı: Aileleri aşı olmayan çocuklarda vaka oranları artış gösteriyor         
16:59
Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı Son Dakika: Sarı-kırmızılı takımın yeni transferi Gustavo Assunçao, İstanbul'a ayak bastı         
16:27
Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı Milli Takım'da Şenol Güneş'in yerine gelebilecek hoca adayları netleşti! 7 kişilik listenin 5'i yabancı         
15:46
Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız Ermenistan Başbakanı Paşinyan, yeşil ışık yaktı: Türkiye ile diyaloğa hazırız         
15:02
Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek Yasal gerekçe olmadan işten çıkarılanlar, yapılan başvuru ile 8 maaş tazminat alabilecek         
14:58
İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı İlk istifa, Şenol Güneş'i eleştiren Ersin Düzen'den geldi! Basın Danışmanlığı görevinden ayrıldı         
14:41
Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor Son Dakika! Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra boşanıyor         
14:34
Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak Kanser hastası eşi için aronya meyvesi yetiştirmeye başladı, bir yılda 1 milyon 900 lira kazanacak         
14:23
Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi Falaka olayıyla gündem olan Erkan T. suskunluğunu bozdu: Kırmızı koltuktaki kadın eşimdi         
14:20
Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Antalya'da yürek yakan ölüm! 16 yaşındaki Efe Asaf, sınıfta kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti         
12:56
Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı Kim Milyoner Olmak İster'de seyirci jokeri sonucu Kenan İmirzalıoğlu'nu bile şaşırttı         
10:24
Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı Yayıncı Kemal Can Parlak ile Özge Ürün ilişkilerini noktaladı! Ayrılık mesajı herkesi duygulandırdı         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.09.2021 19:18:28. #1.11#
SON DAKİKA: 2015 Paris saldırıları davası başladı, zanlı Abdeslam kendisini 'IŞİD'in askeriyim' diye tanıttı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement