2015'te köylerine göktaşı düşen Ergün: Göktaşı düşseydi, mutlaka ses çıkarırdı - Son Dakika

2015'te köylerine göktaşı düşen Ergün: Göktaşı düşseydi, mutlaka ses çıkarırdı

TÜRKİYE'de dün akşam saatlerinde birçok ilden görülen ışık huzmesi, akıllara 2015 yılında Bingöl'e düşen göktaşını getirdi.

2015'te köylerine göktaşı düşen Ergün: Göktaşı düşseydi, mutlaka ses çıkarırdı, System.String[]

TÜRKİYE'de dün akşam saatlerinde birçok ilden görülen ışık huzmesi, akıllara 2015 yılında Bingöl'e düşen göktaşını getirdi. Göktaşından ciddi gelir sağlayan Sarıçiçek köyü sakinlerinden Mehmet Nezir Ergün (52), göktaşının düşerken ışıkla beraber ses de çıkardığını söyledi.

Dün gece saatlerinde Bingöl, Trabzon, Artvin, Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Erzurum, Sivas, Tunceli, Erzincan ve Ardahan başta olmak üzere birçok şehirden ışık huzmesinin görülmesiyle yapılan göktaşı tahminleri, 2015 yılında göktaşı düşen Bingöl'e 15 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıçiçek köyünü akıllara getirdi. Köy sakinlerinden emekli ve 3 çocuk babası Mehmet Nezir Ergün, göktaşının düşmesiyle köyün ciddi gelir sağladığını ifade ederek, "2015'te düşen göktaşı sırasında köyümüzü tanıtmak amacıyla bir haber yapmıştık. Daha sonra internetten araştırdığımda göktaşının değerli olduğunu öğrendim. İstanbul Üniversitesi ve NASA ile iletişime geçtim. Onlar da bana yardımcı oldular. Köye Amerikalılar, Almanlar, Ruslar geldi. Bunlara ben ve köylüler bulduğumuz taşları sattık. Köydeki insanlar güzel para kazandılar. Köyde insanlar yaklaşık 40 araç aldılar. Kimi ev yaptı, kimi evini yeniledi, kimi nişanlandı, kimi de düğün yaptı. O şekilde güzel bir süreç oldu" dedi.

'GÖKTAŞI SADECE IŞIK DEĞİL, SES DE ÇIKARIYOR'

Göktaşının sadece ışık değil, ses de çıkardığını savunan Ergün, "O zamanki göktaşı olayı, dünkü gibi ışık huzmesiyle görülmüştü. O zaman da çevre illerden görülmüştü. Dün de aynısı oldu. Ancak 2015'te Sarıçiçek'e düşen göktaşıyla dünkü olayın arasındaki fark, sesin olmamasıydı. Sarıçiçek'e göktaşı düştüğü anda çatışma seslerini andıran sesler çıkmıştı. İlginç sesler de duymuştuk. Dünkü olayda herhangi bir ses duyulmadı. Göktaşları düştüğü yerde mutlaka ses çıkarıyor. Sadece ışık değil. Işık belki Suriye, Irak gibi komşu ülkelerde de görülmüş olabilir" diye konuştu.

'TAŞ ARAYAYIM DERKEN TARLALARI TALAN ETMİŞLER'

Dün yaşanan ışık huzmesiyle beraber taşın Bingöl'e düştüğünü zanneden vatandaşların, taş aramalarıyla tarlalara zarar verdiği belirten Ergün, şunları söyledi:

"Dün bu olay olduktan sonra bazı arkadaşlar beni aradı. 'Bizim arazilerimizi talan ettiler' dediler. Lütfen yapmasınlar. Çünkü göktaşı olayı sadece ışıkla olmuyor. Hatta büyük parçalar düştüğünde ufak sarsıntılar da yapabiliyor. Bingöl'de dün akşam böyle bir olay olmadı. Sadece bir ışık görüldü. Bingöl'e düşen göktaşında NASA'nın açıklamasına göre 2 saniye gecikmiş olsaydı, Japonya'ya düşecekti. Saatte 800 bin kilometre hızla gelen bir cisimden bahsediyoruz. Dün akşam böyle bir olaya şahit olmadık. Sadece birçok bölgede ışık görüldü. Konuyla ilgili bir profesör ile görüştüm. Bana taşın Gürcistan'a doğru gittiğini söyledi. Büyük ihtimalle denize düşme ihtimali var. Yani millet boşuna aramasın. Lütfen duyarlı olalım. Vatandaşların bahçelerine de taş bulayım derken zarar vermeyelim."

Ergün, 2015 yılında düşen taşları satmasıyla evini yenilediğini, araba aldığını ve borçlarını ödediğini de kaydetti.


Mehmet Nezir, Trabzon, Bingöl, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 08:11 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 2015'te köylerine göktaşı düşen Ergün: Göktaşı düşseydi, mutlaka ses çıkarırdı - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Cüneyt Arkın, sağlık durumu hakkında yapılan asılsız paylaşımlara isyan etti Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı         
19:45
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak         
19:37
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum         
19:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı         
19:13
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı         
19:05
Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor Kolonyadaki alkol oranına dikkat! Fazlası koronavirüsün yapışmasına neden oluyor         
18:30
Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü Nesli tükenme tehlike altında olan vaşak, ağaçtan sonra pusudayken görüldü         
18:26
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'de önümüzdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı         
18:25
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, yönetimin bütçeyi yarı yarıya düşürme kararına tepki gösterdi         
18:18
ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık ABD Başkanı Trump'tan 100 bini aşan ölümlerle ilgili açıklama: Oldukça üzücü bir kilometre taşına ulaştık         
17:52
İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor İngiltere Premier Lig 17 Haziran'da yeniden başlıyor         
17:39
Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı Cizre'de HDP binasını ateşe vermek isteyen kişi yakalandı         
17:33
Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı Elazığ'daki kanlı saldırının faili kulüp başkanı ile oğlu çıktı! Yorgan hurçu ile ranza arasında yakalandı         
17:32
Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi Alacak tartışması sonrası çıkan kavgada ortağını iş yerinde öldüren adam, polisi bekledi         
17:29
Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak Fenerbahçe-Trabzonspor Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı 16 Haziran'da oynanacak         
17:05
Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı Diyarbakır'da tekstil fabrikasında çalışan 16 işçinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
16:58
Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı Aile hekimleri korona sonrasında nasıl hizmet verecek? Yeni dönem başladı         
16:57
TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı TFF, lig ve kupadaki kalan maçlarda oyuncu değişikliği sayısını 3'ten 5'e çıkardı         
16:51
Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi Uzmanlar, dün akşam düşen gök taşının maddi değerini değerlendirdi         
16:49
Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi Altının kilogramı 377 bin 950 liraya yükseldi         
16:47
Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi Birçok ilden görülen gök taşının Erzurum'da bulunduğu iddia edildi         
16:42
Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar Watford'lu forvet Deeney'nin erken doğan bebeğiyle ilgili kan donduran mesaj: Umarım korona kapar         
16:42
ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı ABD ekonomisi koronavirüsün etkisiyle ilk çeyrekte yüzde 5 daraldı         
16:41
ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı ABD'de son 10 haftada Türkiye'nin toplam nüfusunun yarısı kadar insan işsiz kaldı         
16:37
Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı Karantina döneminde vatandaş 48 ton altın aldı         
16:32
Canlı yayında yöneltilen Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar         
16:32
Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü? Kızını, eşinin kaçırdığını söyleyen sunucu Meral Kaplan, Bakan Soylu'ya seslendi: Ülkemiz Teksas'a mı döndü?         
16:25
Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi mozaik görenleri büyüledi Üzüm bağının altından çıkan 1700 yıllık tarihi mozaik görenleri büyüledi         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 20:26:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 2015'te köylerine göktaşı düşen Ergün: Göktaşı düşseydi, mutlaka ses çıkarırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]