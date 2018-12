2015'teki Gibi Büyük Bir Yabancı Yatırımcı Dalgası Bekliyoruz"

MUHAMMED YUSUF/ORHAN GÜVEL - Net Grup Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı AŞ Genel Müdürü Medet Ilıman, son aylarda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmeyen bir hızda çıkan kanun ve yönetmeliklerin kendilerine büyük bir heyecan getirdiğini ifade ederek, "Önümüzdeki dönemde 2015'te olduğu gibi büyük bir yabancı yatırımcı dalgası bekliyoruz." dedi.



Ilıman, yabancı yatırımcıların Türk vatandaşlığı kazanmasına ilişkin hukuki düzenlemenin gayrimenkul sektörü ve ülke ekonomisine etkisini ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren Net Grup'un; hukuk, mali işler ve yatırım danışmanlığı alanlarında yoğunlaştığını bildirdi.



Türkiye'ye gelerek kendilerine başvuran yabancı bir yatırımcının öncelikle hukuk departmanlarından oturum ve çalışma izni konusunda danışmanlık aldığını belirten Ilıman, vatandaşlık başvurusu işlemlerinin ihtiyaca göre yapıldığını söyledi.



Ilıman, "Ülkede oturum izni alındıktan sonra yatırım yapmak isteyenlerin şirket kurulum işlemleri tamamlanıyor. Şirketin mali işlerinin takibi yapılıyor. Yatırımları konusunda yol göstermemizi isteyen firmalara bu konuda danışmanlık hizmeti de sunuyoruz." diye konuştu.



"Yabancı yatırımcıya Türk vatandaşlığı verilmesi, ekonomiye önemli katkı sağladı"



Medet Ilıman, gayrimenkul piyasasında son yıllarda arz fazlalığı olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Yabancı yatırımcılara Türk vatandaşlığı verilmesini kolaylaştıran yasa ile beraber emlak piyasasında büyük bir canlılık oluştu. Rakamın 1 milyon dolardan 250 bin dolara düşürülmesi ile beraber şu an yoğun bir başvuru var. İnsanlar, 250 bin dolar değerinde bir gayrimenkul yatırımı yaparak vatandaşlık başvurusu yapma hakkı kazanıyor. Biz bu alanda hizmet veriyor, başvuru işlemlerini de takip ediyoruz. Kanaatimce bunun ülke ekonomisine önemli katkıları oldu."



Yabancı yatırımcıların harcamalarının gayrimenkul alımıyla sınırlı olmadığını, satın alınan evin eşya ve dekoru için yapılan alışverişlerin de piyasayı hareketlendirdiğini ifade eden Ilıman, "Gayrimenkulün yanı sıra medya, restoran ve kafe sektöründe yabancı yatırımlar artıyor. Hatta bazı alanlarda Türk firmalarını geçtiler. Tarım ve hayvancılık konusu da ilgi duydukları alanlardan..." diye konuştu.



Bir yabancı yatırımcının şirket kurması halinde Türk vatandaşlarının kurduğu şirketlerle aynı haklara sahip olduğunu anlatan Ilıman, "Bu konuda vatandaşlığa geçmiş olma şartı yok. Türk vatandaşı olmasa da tüm teşviklerden faydalanabiliyor. Burada çalışacak işçilerin SGK primleri ve vergi ödemeleri hususunda indirimler söz konusu. Yine Ar-Ge konusunda teknoparklarda yapılan yatırımlarda bilişimciler birçok vergi teşvikinden faydalanabiliyor. Bu konuda yerli ve yabancı yatırımcı arasında bir fark bulunmuyor." ifadelerini kullandı.



"Yatırımcı, tek bir masada tüm sorularına cevap bulabiliyor"



Net Grup Yatırım ve Yönetim Danışmanlığı AŞ Genel Müdürü Ilıman, yeni yapılan hukuki düzenlemeyle artık yabancı yatırımcıların tek başına şirket kurabildiğini, ticaret odasının da işlemlerin hızlı şekilde sonuçlandırılması için kendilerine gereken kolaylığı sağladığını kaydederek, şöyle devam etti:



"Yabancı yatırımcılardan ilk olarak Türkiye'ye ne amaçla geldiğini dinliyoruz. Sonrasında kurum avukatlarımız devreye giriyor. Yapılacak yatırımın hukuki altyapısı burada oluşturuluyor. Çalışma izni başvurusu ve vatandaşlık talebinde bulunarak şirket kurulum işlemleri tamamlanıyor. Kendisine burada bir banka hesabı açıyoruz. Vergi kanunları konusunda bilgilendirme toplantısı yapıyoruz. Mali müşavirlerimiz kendisine bu konuda detaylı bir sunum yapıyor.



Net Grup olarak en önemli farkımız 'single table' adını verdiğimiz uygulama. Türkiye'ye gelen yabancılar, burada çeşitli kurumlarla iletişime geçmek durumunda kalıyor. Her ülkede işler belirli kurallara göre işliyor. Bütün bunları tek bir elde toplamak güç. Biz bu eksiği gördük. Bu amaçla yabancı yatırımcılar için 'single table' sistemini geliştirdik. Yatırımcı, tek bir masada tüm sorularına cevap bulabiliyor. Hukuk danışmanı, mali müşavir ve yatırım danışmanını tek bir masada topladık. Yatırımcı bize geldiğinde birkaç saat içinde ihtiyacı olan tüm bilgileri elde edebiliyor."



"Yatırımcılara Türkiye'de tek başlarına hareket etmemelerini öneriyoruz"



Medet Ilıman, yabancı misafirlerin Türkiye'de çok basit hatalara düşebildiğini, en yaygın eğilimin danışmanlık sektöründen hizmet almadan doğrudan piyasaya girmek olduğunu vurgulayarak, Türkiye'nin, bu tür "amatör" yollardan yatırım yapılacak bir ülke olmadığını söyledi.



Ilıman, devamla şu görüşleri dile getirdi:



"Biz bile bilmediğimiz bir sektöre yatırım yapmadan, o alanda uzmanlaşmış birinin danışmanlığına ihtiyaç duyuyoruz. Yatırım yapmadan bir pazar araştırması yapmak gerekiyor. Bunun yanı sıra mutlaka bir Türk ortakla hareket edilmesini öneriyoruz. Güvenilir, işini iyi bilen ortak bulma noktasında da hizmetlerimiz var. Ancak ille de tek başına yapmak istiyorsa yatırımcıya insan kaynakları konusunda yardımcı oluyoruz. Yatırımcılara Türkiye'de tek başlarına hareket etmemelerini öneriyoruz. Düşük miktarlarda danışmanlık ücretlerinden kaçınmak, bazen çok daha büyük rakamlar ödemekle sonuçlanabiliyor. Hukuk departmanımızın önünde çözülmeyi bekleyen bu ve benzeri çok sayıda dava dosyası bulunuyor. Biz bundan kazanç sağlıyoruz. Ancak çok üzücü bir durum. Biz yabancı yatırımcıların bu tür olumsuzluklar yaşamadan başarılı yatırımlar yapmasından yanayız. Böylece hem onlar kazanır hem de ülkemiz ve biz kazanırız."



Yeni yapılan hukuki düzenlemelerle geçmişte karşılaşılan bürokratik engellerin her geçen gün kolaylaştığına şahit olduklarını ifade eden Ilıman, "Bu vesileyle devlet büyüklerimize teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Özellikle son aylarda Türkiye Cumhuriyeti tarihinde görülmeyen bir hızda çıkan kanun ve yönetmelikler bize büyük bir heyecan getirdi. Önümüzdeki dönemde 2015'te olduğu gibi büyük bir yabancı yatırımcı dalgası bekliyoruz." dedi.

