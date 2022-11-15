6 sene önce Beşiktaş'taki patlamada hayatını kaybeden tıp öğrencisi Berkay'ın ablasının paylaşımı yürek sızlattı - Son Dakika
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6 sene önce Beşiktaş'taki patlamada hayatını kaybeden tıp öğrencisi Berkay'ın ablasının paylaşımı yürek sızlattı

15.11.2022 20:41

2016 yılında Beşiktaş'ta meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler arasında yer alan 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Berkay Akbaş'ın ablası Selin Akbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yürek burktu.

Taksim'de pazar günü meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği patlamanın acısı zihinlerimizde dururken, geçmişte yaşanan acı olaylar da yeniden akıllara geldi.

2016 yılında Beşiktaş'ın stadının yakınında ve Maçka Parkı'nda meydana gelen patlamalar sonucunda 38 polis memuru ve 8 vatandaşımız yaşamını yitirirken, 166 vatandaşımız da yaralandı.

2016 Beşiktaş patlamasında can veren gencin ablasının paylaşımı yürekleri sızlattı

VEFAT EDENLERDEN BİRİYDİ

Patlamada vefat edenlerden biri de 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Berkay Akbaş'tı. O dönem vefatıyla tüm Türkiye'yi yasa boğan Akbaş'ın ablasının sosyal medya paylaşımları, okuyan herkesin yüreğini sızlattı.

"GEÇMİŞTE DE OLDU DEDİĞİNİZ SALDIRIDA KARDEŞİMİ KAYBETTİM"

Abla Selin Akbaş, sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Selin ben. 10 Aralık 2016 Beşiktaş patlamasında vefat eden, 19 yaşındaki tıp fakültesi öğrencisi Berkay Akbaş'ın ablasıyım. "Geçmişte de oldu" dediğiniz ve listelediğiniz o patlamaların birinde kardeşimi kaybettim.

O günlerde sadece acı vardı. Olaya dair görüntüleri, sosyal medyada paylaşılanları, insanların yorumlarını görmedim duymadım. Ama sabır ve baş sağlığı dilenen "geride kalanlar"dan biriyim ben.

2016 Beşiktaş patlamasında can veren gencin ablasının paylaşımı yürekleri sızlattı

"BİR ESPRİDE KENDİNİ HATIRLATIYOR"

6 yıl geçti. Acı hala orada. Günün çoğunda hissettirmiyor artık kendini. Ama bir fotoğrafla, bir cümleyle, dinlenen bir şarkıyla, bazen sevilen bir yemekle, birlikte replikleri ezberlenen bir filmle, sadece onun anlayacağı o espriyi yapınca kendini hatırlatıyor. Boğazı düğümlüyor

"ANNEM BABAM ONU YAŞATMAYA DEVAM EDİYOR"

6 yıl geçti. 6 yıldır canlarından bir parça kopuk halde yaşayan, hayata tutunmaya çabalayan, yaptıkları her şeyde oğullarının ismini yaşatmaya çalışan bir anne baba. Her şeye rağmen devam eden, pes etmeyen, dünyanın en muhteşem anne babası."

2016 Beşiktaş patlamasında can veren gencin ablasının paylaşımı yürekleri sızlattı
2016 Beşiktaş patlamasında can veren gencin ablasının paylaşımı yürekleri sızlattı
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Son Dakika Güncel 6 sene önce Beşiktaş'taki patlamada hayatını kaybeden tıp öğrencisi Berkay'ın ablasının paylaşımı yürek sızlattı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 6 sene önce Beşiktaş'taki patlamada hayatını kaybeden tıp öğrencisi Berkay'ın ablasının paylaşımı yürek sızlattı - Son Dakika
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