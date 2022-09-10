CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye yanıt vermişti. Bu sözler siyasette yeni bir tartışma konusu olmuş ve İYİ Parti'den de tepki gelmişti.
4 Kasım 2016'dan itibaren tutuklu olan DP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gürsel Tekin'in tarışma yaratan sözlerine ilişkin T24'e "HDP sorunu!" başlıklı bir yazı yazdı. Yazısında Demirtaş "Kesişen sosyolojiye rağmen HDP, PKK'nin uzantısı ya da siyasi kolu değildir" dedi.
Yazısında Demirtaş, "HDP ile memleketin sorunlarını ve çözümlerini konuşmak için 'önce terörle arana mesafe koy" saçmalığını dayatanlara şunları sorup cevabı da onlardan bekleyelim" diyerek 3 soru yöneltti.
Demirtaş'ın yönelttiği 3 soru şu şekilde:
Son Dakika › Güncel › HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymasını isteyenlere Selahattin Demirtaş'tan 3 soru - Son Dakika