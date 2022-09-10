HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymasını isteyenlere Selahattin Demirtaş'tan 3 soru - Son Dakika
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HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymasını isteyenlere Selahattin Demirtaş'tan 3 soru

10.09.2022 00:24

2016'dan beri tutuklu olan eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in başlattığı, "HDP'ye bakanlık verilebilir" tartışmalarına ilişkin yayınladığı yazıda, "HDP, PKK'nin uzantısı ya da siyasi kolu değildir" diyerek HDP'nin terörle arasına mesafe koymasını isteyenlere 3 soru yöneltti.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, katıldığı bir canlı yayında "İktidar olursanız HDP'ye bakanlık verecek misiniz?" sorusuna "Elbette HDP'ye bakanlık verilebilir, her partiye verilebilir" diye yanıt vermişti. Bu sözler siyasette yeni bir tartışma konusu olmuş ve İYİ Parti'den de tepki gelmişti.

"HDP, PKK'NIN UZANTISI YA DA SİYASİ KOLU DEĞİLDİR"

4 Kasım 2016'dan itibaren tutuklu olan DP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Gürsel Tekin'in tarışma yaratan sözlerine ilişkin T24'e "HDP sorunu!" başlıklı bir yazı yazdı. Yazısında Demirtaş "Kesişen sosyolojiye rağmen HDP, PKK'nin uzantısı ya da siyasi kolu değildir" dedi.

DEMİRTAŞ'TAN 3 SORU

Yazısında Demirtaş, "HDP ile memleketin sorunlarını ve çözümlerini konuşmak için 'önce terörle arana mesafe koy" saçmalığını dayatanlara şunları sorup cevabı da onlardan bekleyelim" diyerek 3 soru yöneltti.

Demirtaş'ın yönelttiği 3 soru şu şekilde:

  • Erdoğan, Öcalan ile resmi olarak görüşürken Öcalan'dan "terörle arasına mesafe koymasını" istemiş olabilir mi?
  • Erdoğan, PKK ile resmi olarak görüşürken PKK'den PKK ile arasına mesafe koymasını istemiş olabilir mi?
  • Peki siz HDP'ye "terörle arana mesafe koy!" diye gürlediğinizde (!) HDP ne diyor? "Hayır, ben terörden yanayım, terör ilelebet sürüp gitsin istiyorum" mu diyor? Yoksa "Gelin el ele verelim, silah meselesini siyasi yollarla çözüp iç barışı sağlayarak demokrasiyi büyütelim" mi diyor?
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Son Dakika Güncel HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymasını isteyenlere Selahattin Demirtaş'tan 3 soru - Son Dakika


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SON DAKİKA: HDP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymasını isteyenlere Selahattin Demirtaş'tan 3 soru - Son Dakika
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