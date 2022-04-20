2016 yılından bu yana 38 bin 117 göçmen kaçakçısı yakalandı - Son Dakika
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2016 yılından bu yana 38 bin 117 göçmen kaçakçısı yakalandı

20.04.2022 15:41
2016 yılından bu yana 38 bin 117 göçmen kaçakçısı yakalandı

Göç İdaresi Başkanlığı, 2016 yılından bu yana yakalanan 38 bin 117 göçmen kaçakçısından 9 bin 288'inin tutuklandığını bildirdi.

Göç İdaresi Başkanlığı, 2016 yılından bu yana yakalanan 38 bin 117 göçmen kaçakçısından 9 bin 288'inin tutuklandığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olduğu ve buna ilişkin tedbirler alındığı belirtildi.

Düzensiz göçle mücadelenin aralıksız bir şekilde devam ettiği vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Bu kapsamda göçmen kaçakçılarına ilişkin operasyonlar sürmekte ve bu suçu işleyen kişiler hem adli hem de idari bakımdan çeşitli yaptırımlara maruz bırakılmaktadır. 2022 yılında yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artmış ve 2 bin 545 olarak kayıtlara geçmiştir. 2016 yılından bu yana yapılan çalışmalar neticesinde ise kolluk birimlerimizce toplam 38 bin 117 göçmen kaçakçısı yakalanmış ve yapılan adli işlemler sonucunda bunların 9 bin 288'i tutuklanmıştır."

"Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası artırıldı"

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezasının artırıldığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"6 Aralık 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile 3 yıldan 8 yıla kadar hapis ve 1000 günden 10 bin güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir. Bu suçun birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek cezanın yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağı da hükme bağlanmıştır. Ayrıca yapılan değişiklikle göçmen kaçakçılığı, katalog suçlar arasında sayılmış ve göçmen kaçakçılığı suçunun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeninin var sayılabileceği düzenlenmiştir."

Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik her bir yabancı sayısınca 2 bin 574 Türk lirası idari para cezası verileceğinin de hükme bağlandığı aktarılan açıklamada, "Göçmen kaçakçılığı suçunda kullanıldığı tespit edilen araçlara ise gerekli el koyma işlemleri yapılmaktadır. Bu kapsamda, göçmen kaçakçılığında kullanılması sebebiyle 2020 yılında 644, 2021 yılında 1045, 2022 yılında 407 araca el koyma işlemi yapılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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