2016'dan bu yana toplam 9 bin 288 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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2016'dan bu yana toplam 9 bin 288 göçmen kaçakçısı tutuklandı

20.04.2022 15:33
2016'dan bu yana toplam 9 bin 288 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2016 yılından bu yana yapılan çalışmalar neticesinde kolluk birimlerince toplam 38 bin 117 göçmen kaçakçısı yakalandı ve yapılan adli işlemler sonucunda bunların 9 bin 288'i tutuklandı.

Göç İdaresi Başkanlığı verilerine göre, 2016 yılından bu yana yapılan çalışmalar neticesinde kolluk birimlerince toplam 38 bin 117 göçmen kaçakçısı yakalandı ve yapılan adli işlemler sonucunda bunların 9 bin 288'i tutuklandı.

İçişleri Bakanlığına bağlı Göç İdaresi Başkanlığı göçmen kaçakçılarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Türkiye'nin son yıllarda yoğun bir düzensiz göç baskısı altında olup alınan tedbirlerle Türkiye'nin düzensiz göç ile mücadelesi aralıksız bir şekilde devam ettiği belirtilen açıkalamada, "Bu çerçevede, göçmen kaçakçılarına ilişkin operasyonlar sürmekte ve bu suçu işleyen kişiler hem adli hem de idari bakımdan çeşitli yaptırımlara maruz bırakılmaktadır" ifadeleri kullanıldı.

Açıklama şöyle devam etti:

"2022 yılında yakalanan göçmen kaçakçısı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53 artmış ve 2 bin 545 olarak kayıtlara geçmiştir. 2016 yılından bu yana yapılan çalışmalar neticesinde ise kolluk birimlerimizce toplam 38 bin 117 göçmen kaçakçısı yakalanmış ve yapılan adli işlemler sonucunda bunların 9 bin 288'i tutuklanmıştır.

Göçmen kaçakçılığı suçunun cezası artırılarak 6 Aralık 2019 tarihinde yapılan kanun değişikliği ile üç yıldan sekiz yıla kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezası olarak belirlenmiştir. Bu suçun; birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi halinde verilecek cezanın yarısına kadar, bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın yarısından bir katına kadar artırılacağı da hükme başlanmıştır. Ayrıca, yapılan değişiklikle göçmen kaçakçılığı, katalog suçlar arasında sayılmış ve göçmen kaçakçılığı suçunun işlendiği hususunda somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde, tutuklama nedeninin var sayılabileceği düzenlenmiştir.

Bunlarla birlikte, göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik her bir yabancı sayısınca 2 bin 574 Türk lirası idari para cezası verileceği hükme bağlanmıştır." - ANKARA

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Para Cezası, Türkiye, Göçmen, GÖÇ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 2016'dan bu yana toplam 9 bin 288 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 2016'dan bu yana toplam 9 bin 288 göçmen kaçakçısı tutuklandı - Son Dakika
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