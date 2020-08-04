2016 yılında 6 adet buzağı ile hayvancılığı atılmıştı - Son Dakika

2016 yılında 6 adet buzağı ile hayvancılığı atılmıştı

2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesi kapsamında 6 buzağı ile hayvancığa başlayan Adnan Çınar'ın şimdi 13 büyükbaş hayvanı onlarca buzağı var.

2016 yılında 6 adet buzağı ile hayvancılığı atılmıştı, System.String[]

2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesi kapsamında 6 buzağı ile hayvancığa başlayan Adnan Çınar'ın şimdi 13 büyükbaş hayvanı onlarca buzağı var.

Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde bağlı Karaahmetler Köyü'nde 2016 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi" projesi kapsamında hayvancılık yapan Adnan Çınar'ın işletmesinde incelemede bulundu. Gençlere örnek olan Çınar'ı tebrik eden Vali Şentürk, "İlimizin her alanda kalkınmasını istediğimiz gibi özellikle de tarımda ve hayvancılıkta da potansiyelinin en iyi şekilde kullanılmasını istiyoruz. İlgi çok önemli. İşini bilerek yapan insanların başarılı olacağını biliyoruz. Burada, kitabi bilginin yanında, zirai bilginin de ihtiyaç olduğunu, yaparak öğrenildiğini görüyoruz. Genç çiftimiz proje kapsamında 6 adet buzağıdan 13 büyükbaş hayvan elde etmiş. Kendisini tebrik ediyorum. Benzer örneklerin artmasını istiyoruz" dedi.

"Gölpazarı Gıda İhtisas OSB istihdam imkanları oluşturacak önemli bir yatırım"

Vali Şentürk daha sonra, Gölpazarı Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (OSB) toplantısına katıldı ve ilçede çeşitli incelemelerde bulundu. Yapılan toplantının ardından Vali Şentürk, "Bilecik bir taraftan sanayi, bir taraftan tarım, bir taraftan tarih, diğer yandan doğasıyla ülkemizin bütün güzelliklerinin en güzel örneklerinin olduğu bir il. Konum itibariyle Türkiye'nin çok stratejik bir noktasında bulunuyoruz. Ülkenin her noktasına rahatlıkla ulaşılabilen, çok özellikli bir kentiz. Bu yönüyle ilimizi daha iyi bir noktaya taşıyabilmek adına hazırlıklı olalım istiyoruz. Özellikle İstanbul gibi, ülkemizin ekonomide, sanayide, her alanda en büyük dünya kenti olan bir bölgede yoğunlaşan sanayinin dışarıya açılma ihtiyacı olacağını değerlendirerek, hazırlıklarımızı yapalım istedik. Bilecik'te aktif 6 OSB var. 7'incisinin de kamulaştırma işlemleri devam ediyor. İnşallah Gölpazarı ilçemizde 8'incisini özellikle gıda üzerine yoğunlaşan bir OSB kurulması noktasında gayretlerimiz var. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in de çok büyük destekleri var, kendilerine teşekkür ediyoruz. Bu işi hep birlikte sahiplenerek, insanlarımızın bulunduğu memlekette kalmalarını sağlayacak, istihdam imkanları oluşturacak önemli bir yatırım söz konusudur" dedi.

Kiraz üreticilerine "Entegre ve Kontrollü Ürün" sertifikaları verildi

Daha sonra Çımışkı köyünde kiraz üreticileriyle bir araya gelen, Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) prensipleri çerçevesinde üretim yapan üreticilere "Entegre ve Kontrollü Ürün" sertifikalarını veren Vali Şentürk, üreticilere bereketli bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Mantar üretimi yapan tesislerde incelemede

"Ceviz Üretiminin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında dikilen ceviz bahçesini Kaymakam Muhammet Emre Canpolat, Belediye Başkanı Hayri Süer, Tarım ve Orman İl Müdürü Necmettin Yoldaş ile birlikte gezerek, bilgi alan Vali Şentürk daha sonra beraberindekilerle, Küçükyenice köyünde mantar üretimi yapan tesislerde incelemede bulundu. - BİLECİK

Çınar, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 12:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 2016 yılında 6 adet buzağı ile hayvancılığı atılmıştı - Son Dakika
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