2017'de Kırgızistan'da düşen Türk uçağında pilotaj hatası - Son Dakika
Son Dakika Güncel 2017'de Kırgızistan'da düşen Türk uçağında pilotaj hatası - Son Dakika

2017'de Kırgızistan'da düşen Türk uçağında pilotaj hatası

6 saat önce

Kırgızistan'daki Manas Havalimanı yakınlarında 2017 yılında düşen Türk kargo uçağının pilotaj hatası nedeniyle düştüğü kesinleşti.

2017'de Kırgızistan'da düşen Türk uçağında pilotaj hatası, System.String[]

Kırgızistan'daki Manas Havalimanı yakınlarında 2017 yılında düşen Türk kargo uçağının pilotaj hatası nedeniyle düştüğü kesinleşti.


Devletlerarası Havacılık Komitesi (IAC), 2017'de Türk kargo uçağının Hong Kong - Bişkek - İstanbul seferini yaptığı sırada Kırgızistan'daki Manas Havalimanı yakınlarındaki evlerin üzerine düşerek 39 kişinin ölümüne neden olduğu kazanın pilotaj hatasından kaynaklandığını açıkladı. IAC kaza hakkındaki nihai raporunu açıklarken, dünya çapında faaliyet gösteren özel bir hava yolu kargo şirketi MyCARGO Airlines'a ait Boeing 747-412F TC-MCL modeli kargo uçağının Manas Havaalanı yakınlarındaki evlerin üzerinde düşmesine, uçağı ilk anda alçalıp indiremeyip bunu ikinci kez deneyen pilotun hatası nedeniyle olduğu bilgisini verdi.


IAC tarafından hazırlanan raporda "Havanın kararmasıyla otomatik inişe geçilmesi sırasında pilot uçağın iniş yoluna göre konumunu kontrol etmedi. Belirlenen iniş şemasından önemli sapmalar olmasına rağmen ikinci denemeye geçmek için önlem almadı. Bu nedenle aktif pist kenarının yaklaşık 930 metre uzağında evlerin üzerine düştü" ifadeleri kullanıldı. - BİŞKEK

Kırgızistan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 10:59 Kaynak: İHA
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