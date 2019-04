2017'deki 11 Milyon Ölümün Nedeni 'Kötü Beslenme'

Küresel çapta yapılan bir araştırma 2017 yılındaki 11 milyon ölümün fazla miktarda tuz, şeker ve işlenmiş etten kaynaklı olduğunu ortaya koydu.

Küresel çapta yapılan bir araştırma 2017 yılındaki 11 milyon ölümün fazla miktarda tuz, şeker ve işlenmiş etten kaynaklı olduğunu ortaya koydu.



Global Burden of Disease araştırma sonuçları, 2017 yılındaki her beş ölümden birinin insanların yüksek miktardaki şeker, tuz ve işlenmiş et tüketimi nedeniyle ortaya çıkan kalp hastalıkları, kanser ve diyabetten kaynaklandığını gösterdi.



Araştırmanın sonuçları Lancet tıp dergisinde yayımlandı. El Cezire'nin aktardığı küresel araştırmada, 195 ülke incelendi. İnsanların yeme alışkanlıklarına göre gerçekleşen ölümlerde en fazla oran Özbekistan olurken en düşük oran İsrail'de oldu.



Habere göre, 2017 yılındaki 11 milyon ölümden yaklaşık 10 milyonu kalp rahatsızlıklarından, yaklaşık 913 bini kanserden ve 339 bini de 'tip 2' şeker hastalığından kaynaklandı.



Araştırmada süt ürünleri, tahıl oranı yüksek ürünler, doğal yağ içeren kuruyemiş gibi ürünlerin tüketiminin çok düşük buna karşın şekerli içeceklerin, işlenmiş gıdaların, şeker ve tuz tüketiminin yüksek olduğu görüldü.



Araştırma sonuçlarını kaleme alanlar birçok ülkedeki tüketim alışkanlıklarında ülkenin ekonomik durumunun da önemli bir faktör olduğunun altını çizdi.



Rapora göre doktorların sağlık açısından tavsiye ettiği 'günde beş adet meyve ve sebze' tüketimi zengin ülkelerde ailelerin bütçelerinin sadece yüzde 2'sine denk düşerken bu oran yoksul ülkelerde aile bütçesinin yarısından fazlasına denk geliyor. - Yağcı

Son Dakika » Dünya » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Türkiye'de 4 Kişilik Bir Yemeğin Maliyeti 10 Yılda 23,58 TL Arttı

Talihsiz Kadın, 10 Yaşındaki Kızının Gözleri Önünde Başından Vurularak Öldürüldü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'ye Taziye Telefonu

AK Parti'den Son Oy Sayısına İlişkin Açıklama Geldi: Fark 19 Bine İndi