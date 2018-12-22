Son Dakika Haberleri: 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı Kabul Edildi.

2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı Kabul Edildi.

3 saat önce

IHAAW015038-SIY/22-12-2018- 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı kabul edildi.

2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı Kabul Edildi., System.String[]
IHAAW015038-SIY/22-12-2018

- 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı kabul edildi. 22.12.2018 01: 50: 38 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:56 Kaynak: İHA

Turkish Seat Industry, Politika
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