2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı Kabul Edildi.
3 saat önce
IHAAW015038-SIY/22-12-2018- 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı kabul edildi.
IHAAW015038-SIY/22-12-2018
- 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı kabul edildi. 22.12.2018 01: 50: 38 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:56 Kaynak: İHA
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