2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı Kabul Edildi

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı kabul edildi.

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen 2017 Kesin Hesap Kanun Tasarısı kabul edildi.



Tasarıya göre, genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin bütçe giderleri 659 milyar 558 milyon 969 bin TL, özel bütçeli idarelerin bütçe giderleri 99 milyar 655 milyon 39 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların bütçe giderleri 3 milyar 941 milyon 504 bin TL olarak gerçekleşti.



2017 yılı merkezi yönetim kesin hesap gelir cetvellerinde, genel bütçenin gelirleri 610 milyar 259 milyon 4 bin TL, özel bütçeli idarelerin gelirleri 19 milyar 226 milyon 456 bin TL'si öz gelir, 87 milyar 144 milyon 782 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere toplam 106 milyar 371 milyon 239 bin TL, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 4 milyar 203 milyon 879 bin TL'si öz gelir, 39 milyon 300 bin TL'si Hazine yardımı olmak üzere toplam 4 milyar 243 milyon 179 bin TL olarak gerçekleşti. - ANKARA

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