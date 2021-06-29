2017 Mimarlık Bölümü Mezunumuz Bahadır Kantarcı'nın Bir Başarısı Daha Gururlandırdı - Son Dakika

Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü mezunu Bahadır Kantarcı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Kayseri Şubesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Mimar Sinan Müzesi ve Mimarlık Merkezi Ulusal Mimari Projesi yarışmasında mansiyon ödülüne layık görüldü. Ekip olarak, Bursa Hanlar Bölgesi Çarşıbaşı Kentsel Tasarım Proje Yarışmasındaki 1. liğinden sonra bu önemli ödülü için de kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz. .

https://www. kaaworks. com/ https://www. kayseri. bel. tr/haberler/mimar-sinan-muzesi-ve-mimarlik-merkezi-ulusal-mimari-proje-yarismasi-sonuclandi7402