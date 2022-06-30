2017 sonrası ilk üçlü zirvede Japonya ve Güney Kore'den "Pyongyang endişesi" vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

2017 sonrası ilk üçlü zirvede Japonya ve Güney Kore'den "Pyongyang endişesi" vurgusu

30.06.2022 07:48
2017 sonrası ilk üçlü zirvede Japonya ve Güney Kore'den "Pyongyang endişesi" vurgusu

ABD, Japonya, Güney Kore liderlerini 2017'den beri ilk kez buluşturan zirvede, Kuzey Kore'nin olası bir nükleer denemesine karşı üçlü iş birliği vurgusu yapıldı.

ABD, Japonya, Güney Kore liderlerini 2017'den beri ilk kez buluşturan zirvede, Kuzey Kore'nin olası bir nükleer denemesine karşı üçlü iş birliği vurgusu yapıldı.

Japonya Başbakanı Kişida Fumio ile Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'ne davetli ülke statüsünde katıldı.

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen iki lider, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin tehdit ettiği Hint-Pasifik'te üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasında fikir birliğine vardı.

Zirve marjında gerçekleşen ve 23 dakika süren üçlü zirvede Japon Başbakan, Kuzey Kore'nin "nükleer deneme" dahil olası provokasyonlarına karşı derin endişe taşıdığını bildirdi.

Kişida, "Üçlü partnerliğin güçlendirilmesi kapsamında Japonya-ABD ve Güney Kore-ABD ittifaklarının caydırıcılık kapasitelerinin güncellenmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Pyongyang'ın olası bir nükleer deneme gerçekleştirmesi ihtimaline değinen Kişida, denemeye karşı cevabın, ortak tatbikat dahil üçlü düzeyde verilebileceğine dikkati çekti.

Seul hükümetine göre görüşmede Yoon, Kuzey'in kışkırtmalarına "güçlü bir yanıt verilmesini" ancak "Pyongyang'la diyaloğa dönebilmesi" için üç ülkenin koordinasyonu sürdürmesi gerektiğini söyledi.

Üç lider, bölgesel caydırıcılık ve Birleşmiş Milletler'in (BM) Kuzey Kore'nin silah programlarının engellenmesini kapsayan kararlarının tam olarak uygulanması için iş birliğinin önemini vurguladı.

Beyaz Saray'dan zirveye yönelik yapılan açıklamada, "Biden, Japonya ve Güney Kore'nin savunmasına yönelik sarsılmaz desteğini bir kez daha dile getirdi." ifadesine yer verilmişti.

ABD, Japonya ve Güney Kore liderleri en son Eylül 2017'de bir araya gelmişti. Kişida, Ekim 2021'de, Yoon da Mayıs 2022'de mevcut görevlerine resmen başlamıştı.

YORUMLAR
500
Japonya, ABD ve Güney Kore liderlerinden üçlü zirve Japonya, ABD ve Güney Kore liderlerinden üçlü zirve Kuzey Kore, Güney'in baraj suyunun salıverilmesine dair ön bildirim talebine sessiz kaldı Kuzey Kore, Güney'in baraj suyunun salıverilmesine dair ön bildirim talebine sessiz kaldı
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Kuzey Kore, Güney Kore, Japonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2017 sonrası ilk üçlü zirvede Japonya ve Güney Kore'den 'Pyongyang endişesi' vurgusu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:52 Türkan Şoray, hayatını kaybeden efsane isim Cüneyt Arkın'a gözyaşları içinde veda etti! Tabutuna sarılarak hüngür hüngür ağladı
13:51 15 ve 18 yaşındaki iki genç arasında bıçaklı kavga: Tartışma "kız meselesi" nedeniyle çıkmış
13:43 LGS'de zirveye Karabük damgası! 500 tam puan alan 5 öğrenci aynı ilden çıktı
13:38 Cüneyt Arkın'ın oğlu Murat Arkın, babasının repliğiyle veda etti: Ağlamayın be, böyle insanlara ağıt değil destan yaraşır!
13:30 Sevenleri Yeşilçam'ın usta oyuncusu Cüneyt Arkın'ı sonsuzluğa uğurluyor: Cenazesi Teşvikiye Camii'ne getirildi
13:29 Asgari ücrette kritik dönemeç! Komisyon bugünkü toplantısının ardından yeni rakam belli olacak
13:27 Putin'den "diyaloğa açığız" mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız
13:19 Trabzonspor'un Yunan oyuncusu Siopis'ten kolbastı şov! Renkli görüntüler sosyal medyada gündem oldu
12:16 Eski Galatasaraylı Pulgar'a tecavüz suçlaması! İddia sahibinden "Pulgar'ın evinde 5 kişi bana tecavüz ettiler" açıklaması
12:13 Uzmandan maymun çiçeği virüsü uyarısı: Ateş, baş ağrısı ve sırt ağrısı yaşıyorlarsa mutlaka bir hekime başvurulmalılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 14:09:05. #1.12#
SON DAKİKA: 2017 sonrası ilk üçlü zirvede Japonya ve Güney Kore'den "Pyongyang endişesi" vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement