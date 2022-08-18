Edinilen bilgiye göre 56 yaşında evinde hayatını kaybeden Kavun'un cansız bedeni ailesi tarafından Yenice Mahallesindeki ikametinde bulundu. Kavun'un cansız bedeni, ekiplerce yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Kırşehir, Hakkari, Piyade, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Şehit babası evinde ölü bulundu - Son Dakika

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