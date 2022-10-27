Necmettin Batırel'ın sözleri yine tartışma yaratacak: Türkiye asla krizde değil, kadın-erkek herkes göbekli - Son Dakika
Üye Girişi

Necmettin Batırel'ın sözleri yine tartışma yaratacak: Türkiye asla krizde değil, kadın-erkek herkes göbekli

27.10.2022 09:11

Yıllar önce katıldığı bir canlı yayında dövizin yükselişine karşı, "Şakkadanak dolar satarım" önerisi yapan Necmettin Batırel, bir kez daha tartışma yaratacak bir çıkışa imza attı. Türkiye'nin ekonomik kriz yaşamadığını öne süren Batırel, "Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Etrafınıza bakın, kadın-erkek herkes göbekli" şeklinde paylaşım yaptı.

2017 yılında doların piyasadaki yükselişinin önlemesi konusunda "Merkez Bankası Başkanı olsam, 10 milyar dolar şakkadanak satarım! Şaşırır millet, dolar düşer" önerisinde bulunarak büyük ses getiren Necmettin Batırel'den yine çok konuşulacak bir çıkış geldi.

NECMETTİN BATIREL'İN TWEET'İ TARTIŞMA YARATTI

Batırel, Türkiye'de ekonomik kriz yaşanmadığını ileri sürerek "Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor" dedi.

"HEM YERİM HEM YAKINIRIM"

Batırel kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda şunları söyledi; "Türkiye asla krizde değil. Hele açlık çekiliyor palavranın babası. Niye mi? Yahu etrafınıza bakın, kadın - erkek herkes göbekli. İnsanlar şişmanlıktan yürüyemiyor. Peki bu nasıl oluşuyor, yemekle değil mi? O zaman sıkıntı var mı? Yok. Hem yerim hem yakınırım. Kimseyi kandırmayın."

'Şakkadanak' çıkışıyla ünlü Batırel'den tartışma yaratan sözler: Türkiye asla krizde değil, kadın-erkek herkes göbekli
YORUMLAR
500
Gümüşhane yerel haberleri | İsviçreli müsteşar Tınner Gümüşhane'de Gümüşhane yerel haberleri | İsviçreli müsteşar Tınner Gümüşhane'de CHP'li Kuşoğlu: Enflasyon Her Sorunun Anası. Enflasyon ile Mücadele Etmeyen Bir Ekonomi Politikamız Var CHP'li Kuşoğlu: Enflasyon Her Sorunun Anası. Enflasyon ile Mücadele Etmeyen Bir Ekonomi Politikamız Var

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Necmettin Batırel'ın sözleri yine tartışma yaratacak: Türkiye asla krizde değil, kadın-erkek herkes göbekli - Son Dakika


Son Dakika
09:32 AK Partili Mahir Ünal'ın "Cumhuriyet" çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki: Açıklamaların gereksizdi
09:12 Nükhet Duru'dan kadınları kızdıracak sözler: Tayt olayına 'dur' deyin artık
09:00 İstanbul'un göbeğinde bankadaki 2.5 milyon liralık hırsızlık 1.5 saat sonra fark edildi
09:03 Necmettin Batırel'ın sözleri yine tartışma yaratacak: Türkiye asla krizde değil, kadın-erkek herkes göbekli
08:49 Pençe Kilit bölgesinde yaralanan askerimiz şehit oldu
08:39 TSK'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını atan Şebnem Korur Fincancı adliyeye sevk edildi
08:37 Resmi Gazete'de yayımlandı: 29 Ekim'de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek
08:37 İçli köfte yaparken burnunu karıştıran Berdan Mardini, gelen tepkilere cevap verdi: Kendimle çok barışık biriyim, sıkıntı yok
08:22 Kur Korumalı Mevduat sistemine dahil olan şirketlere sağlanan vergi avantajında süre uzatıldı
08:01 Başında Suriye'yi yangın yerine çeviren ismin bulunduğu gizli Rus birliği Ukrayna'yı kana buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 09:59:22. #1.13#
SON DAKİKA: Necmettin Batırel'ın sözleri yine tartışma yaratacak: Türkiye asla krizde değil, kadın-erkek herkes göbekli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement