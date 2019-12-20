2017 yılında öldürülen yaşlı adamın cinayet zanlıları adliyede - Son Dakika

Gaziantep'te 2017'de ortadan kaybolan ve öldürüldüğü tespit edilen Mehmet Muharrem Elbay'ın cinayet şüphelileri adliyeye sevk edildi.



2017 yılında yaşadığı bağ evinde ortadan kaybolan Mehmet Muharrem Elbay'ın öldürüldüğü tespit edildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri 7 aydır yaptığı teknik takip sonucunda, Elbay'ın ortağı Cahit E., eşi Zeynep Elbay, M.E., A.E., E.M. ve A.E cinayet şüphesiyle gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Gaziantep Adliyesine getirilirken, cinayetin bir numaralı şüphelileri Cahit E. ile öldürülen Mehmet Muharrem Elbay'ın eşi ve Cahit E.'nin de kız kardeşi olan Zeynep Elbay suçlamaları kabul etmeyerek, kendilerine iftira atıldığını söyledi.



Öte yandan Mehmet Muharrem Elbay'ın, ortağı Cahit E. ve tanıdıkları tarafından öldürüldüğü ve cesedin tarlaya gömüldüğü ileri sürülmüştü. Kaybolan kızını arayan Zeynep Elbay'ın bir televizyon kanalına çıkmasının ardından olaylarla ilgili gelişmeler yeniden gündeme gelmişti. - GAZİANTEP