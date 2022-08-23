En çok değiştirilen isimler belli oldu! Çoşkun, Uğuz, Ümüt ve daha fazlası - Son Dakika
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En çok değiştirilen isimler belli oldu! Çoşkun, Uğuz, Ümüt ve daha fazlası

23.08.2022 13:56
En çok değiştirilen isimler belli oldu! Çoşkun, Uğuz, Ümüt ve daha fazlası

2017 yılından bu tarihe kadar 433 bin 488 kişinin isim ve soyisimlerini değiştirmek için başvurduğu açıklandı.

2017 yılında yapılan düzenleme ile yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan isim ve soyisimleri il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla değiştirilebilmesine imkan tanınmıştı.

400 binden fazla kişi isim ve soyismini değiştirdi

2019 yılında ise eklenen geçici madde ile belirlenen süre 3 yıl daha uzatıldı. Bunun yanı sıra eklenen yeni hüküm ile genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı kabul görmüş isimlerin de mahkeme kararı aranmaksızın il veya ilçe idare kurullarınca değiştirilebilmesine olanak tanındı.

Twitter isim değiştirme nasıl yapılır? (2022)

Bu gerekçeleri göstererek sıkıntı yaşayan birçok vatandaş, ad ve soyadlarını değiştirmek için başvuruda bulundu. Ortaya konan uygulama sayesinde 2017 yılından bu tarihe kadar 433 bin 488 kişinin isim ve soyisimlerini değiştirmek için başvurduğu açıklandı.

Bu vatandaşlar arasında şimdiye kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirmiş durumda. Yapılan düzenleme ile en çok 'Çoşkun, Uğuz, İşik, Çinar, Top, Kör, Aydin, Dalkıç, Turğut ve Kahriman' soyadları değiştirildi.

Diğer yandan en çok değiştirilen isimler olarak 'Yunis, Memet, Rabiye, Hava, Esme, Ümüt, Sümeyya, Firdes, Perişan ve Sadet' öne çıkıyor. En çok isim ve soyisim değişikliği yapılan il ise en kalabalık şehrimiz İstanbul oldu. İstanbul'u sırasıyla Ankara, Diyarbakır, Antalya, Adana ve Bursa takip ediyor.

En çok değiştirilen isimler belli oldu! Çoşkun, Uğuz, Ümüt ve daha fazlası

Oldukça rağbet gören bu uygulama artık e-Devlet üzerinden de yapılabilecek. Böylece ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçlerin de kısalması bekleniyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü ad ve soyadı değişikliği başvurularının 24 Aralık 2022'ye kadar e-Devlet aracılığıyla yapılabileceğini belirtiyor.

Ddeğişiklik yapabilmeniz için mevcut isminiz ya da soyisminizde imla hatasından kaynaklı yazım yanlışı olması ya da toplum tarafından gülünç karşılanabilecek bir anlam olması gerektiğini hatırlatalım. Aksi taktirde yapacağınız başvurularınıza olumsuz yanıt verilecektir.

Peki siz en çok değiştirilen isimler hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz de isminizi veya soyisminizi değiştirmeyi düşünür müsünüz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Diyarbakır, İstanbul, Twitter, Adana, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji En çok değiştirilen isimler belli oldu! Çoşkun, Uğuz, Ümüt ve daha fazlası - Son Dakika

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