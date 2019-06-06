2018-19'da Florian Thauvin'in Hedeflerinin 18'i
34 dakika önce
Fransız oyuncu Florian Thauvin çok iyi bir gol attı, bir sezonda SC Amiens'e karşı şapka hilesi dahil tüm yarışmalarda 18 gol aldı. Tüm hedeflerini burada 2018/19 sezonundan itibaren izleyin.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:06
Fransız oyuncu Florian Thauvin çok iyi bir gol attı, bir sezonda SC Amiens'e karşı şapka hilesi dahil tüm yarışmalarda 18 gol aldı. Tüm hedeflerini burada 2018/19 sezonundan itibaren izleyin.
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