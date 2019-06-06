Son Dakika Haberleri: 2018-19'da Florian Thauvin'in Hedeflerinin 18'i
Son Dakika Spor Haber

2018-19'da Florian Thauvin'in Hedeflerinin 18'i

34 dakika önce

Fransız oyuncu Florian Thauvin çok iyi bir gol attı, bir sezonda SC Amiens'e karşı şapka hilesi dahil tüm yarışmalarda 18 gol aldı. Tüm hedeflerini burada 2018/19 sezonundan itibaren izleyin.

Fransız oyuncu Florian Thauvin çok iyi bir gol attı, bir sezonda SC Amiens'e karşı şapka hilesi dahil tüm yarışmalarda 18 gol aldı. Tüm hedeflerini burada 2018/19 sezonundan itibaren izleyin.
2018-19'da Florian Thauvin'in Hedeflerinin 18'i
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 07:06 
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Beşiktaş, Yasin Öztekin için Göztepe'ye teklifini sundu! Fener Ol kampanyasından elde edilen gelir 35 milyon euroya ulaştı Sivasspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay: Alper Potuk'u istiyorum Neymar'ın otel görüntüleri ortaya çıktı!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.6.2019 19:40:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 2018-19'da Florian Thauvin'in Hedeflerinin 18'i
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]