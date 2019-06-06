Son Dakika Haberleri: 2018-19 En Büyük 10 Rusya Premier Liga Hedefleri
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2018-19 En Büyük 10 Rusya Premier Liga Hedefleri

1 saat önce

2018-19 sezonunda Rusya Premier Ligi'nden en iyi hedeflere bakın. Toplayıcı Fedor Chalov, Fernando, Aleksander Sobolev ve daha birçok özelliğe sahip.

2018-19 sezonunda Rusya Premier Ligi'nden en iyi hedeflere bakın. Toplayıcı Fedor Chalov, Fernando, Aleksander Sobolev ve daha birçok özelliğe sahip.
2018-19 En Büyük 10 Rusya Premier Liga Hedefleri
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:06 
Rusya Federasyonu, Spor
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