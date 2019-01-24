2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı 1. Dönemi Değerlendirildi
59 dakika önce
Edirne'de 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem değerlendirme ve 2'nci dönem planlama toplantısı yapıldı.
Edirne
'de 2018-2019 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem değerlendirme ve 2'nci dönem planlama toplantısı yapıldı.
Edirne İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı başkanlığında, Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü Tunca
Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya il geneli ortaöğretim okul müdürleri katıldı. Toplantıda, 2018-2019 eğitim öğretim yılının ilk dönemi değerlendirilerek ikinci dönem planlaması yapıldı. - EDİRNE
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 01:25 Kaynak: İHA
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