Son Dakika Haberleri: "2018-2019 Sanat Sezonu Topluluk Konseri"

"2018-2019 Sanat Sezonu Topluluk Konseri"

7 dakika önce

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu, Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) konser verecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren, İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğunun "2018-2019 Sanat Sezonu Topluluk Konseri" Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi(AKM) Yunus Emre Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Şavk Kırçiçek şefliğinde yapılacak olan konser,29 Ocak Salı günü saat 20.00'de İzmirli sanatseverlerle buluşacak.

Türk Kültür Dünyası'ndan izleri İzmir'e taşıyacak olan konserde; Kazak, Kırgız, Kazan, Tatar, Doğu Türkistan bölgelerinden örnek dans ve müzik gösterileri sahnelenecek.

İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu konserlerinde,kültür mirasın en önemli unsurlarından olan Türk müziği ve danslarını öz değerlerinden yararlanarak çağdaş sanat anlayışına dayanarak yorumluyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 05:39 Kaynak: Bültenler

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