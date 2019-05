2018 - 2019 sezonu profesyonel ligleri tescil edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 2018-19 sezonunda profesyonel liglerin tescil edildiğini açıkladı. Buna göre; Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig, TFF 3'üncü Lig ve Ziraat Türkiye Kupası sonuçlar tescil edildi.Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:"2018 - 2019 sezonunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1'inci Lig, TFF 2'nci Lig, TFF 3'üncü Lig ve Ziraat Türkiye Kupası müsabaka sonuçlarının, hakem raporlarındaki sonuçlara ve bu sonuçlar esas alınarak düzenlenen puan cetvellerine göre, Futbol Müsabaka Talimatı'nın 26. Maddesi hükmü gereğince tesciline,Buna göre; 2018 - 2019 Sezonu Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig puan cetvellerinin ekteki şekli ile tesciline, Spor Toto Süper Ligi 1. olarak tamamlayan Galatasaray A.Ş.'nin Spor Toto Süper Lig Şampiyonu ve Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Galatasaray A.Ş.'nin Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu olarak tesciline,Spor Toto Süper Lig'de 16, 17 ve 18. sıraları alan Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Akhisarspor takımlarının Spor Toto 1. Lig'e düşürülmelerine,Spor Toto 1. Lig müsabakaları sonucunda 1. ve 2. sıraları alan Abalı Denizlispor ile Gençlerbirliği ve Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü takımlarının Spor Toto Süper Lig'e yükseltilmelerine,Spor Toto 1. Lig müsabakaları sonucunda 16, 17 ve 18. sıraları alan Afjet Afyonspor, Birevim Elazığspor ve Kardemir Karabükspor takımlarının TFF 2. Lig'e düşürülmelerine,TFF 2. Lig müsabakaları sonucunda Beyaz Grubu 1. olarak tamamlayan Keçiörengücü ve Kırmızı Grubu 1. olarak tamamlayan Menemen Belediye Spor ile Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Fatih Karagümrük A.Ş. takımlarının Spor Toto 1. Lig'e yükseltilmelerine,TFF 2. Lig müsabakaları sonucunda, Beyaz Grup'ta 16, 17 ve 18. sıraları alan, Bayrampaşa, Manisaspor ve Gaziantepspor takımları ile Kırmızı Grup'ta 16, 17 ve 18. sıraları alan Fethiyespor, Tokatspor A.Ş. ve Darıca Gençlerbirliği A.Ş. takımlarının TFF 3. Lig'e düşürülmelerine,TFF 3. Lig müsabakaları sonucunda 1. Grubu 1. olarak tamamlayan Hekimoğlu Trabzon, 2. Grubu 1. olarak tamamlayan Kırşehir Belediye Spor, 3. Grubu 1. olarak tamamlayan Bayburt İl Özel İdare Gençlik ve Spor ile grup içi Play - Off müsabakaları sonucunda başarılı olan Ergene Velimeşe Spor, Van Büyükşehir Belediyespor ve Yeni Çorumspor A.Ş. takımlarının TFF 2. Lig'e yükseltilmelerine,TFF 3. Lig müsabakaları sonucunda 1. Grupta 16 ve 17. sıraları alan Gebzespor ve Körfez Spor Kulübü, 2. Grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan Adıyaman 1954 Spor, Alibeyköyspor ve Bergama Belediyespor, 3. Grupta 16, 17 ve 18. sıraları alan 1461 Trabzon, Bağcılar Spor Kulübü ve Bucaspor takımlarının Spor Toto Bölgesel Amatör Lig'e düşürülmelerine,2018 - 2019 Sezonu Spor Toto Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda başarılı olan Somaspor (Manisa), Modafen Spor (İstanbul), Kelkit Belediye Hürriyet Spor (Gümüşhane), 68 Aksaray Belediye Spor (Aksaray), Malatya Yeşilyurt Belediye Spor (Malatya), Yozgatspor 1959 FK (Yozgat), Belediye Derince Spor (Kocaeli), Ağrı 1970 Spor (Ağrı) ve 1877 Alemdağ Spor (İstanbul) takımlarının TFF 3.Lig'e yükseltilmelerine, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 31.05.2019 tarih ve 118 sayılı toplantısında karar verilmiştir."

