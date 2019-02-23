2018-2019 Urap Dünya Sıralaması Açıklandı!

2018-2019 Urap Dünya Sıralaması AçıklandıTürkiye'deki üniversiteleri akademik performanslarına göre değerlendiren ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesindeki University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı, 2018-2019 yılı performans sıralamalarını duyurdu.

Lisans mezunu veren 157 üniversite yer aldığı Türkiye sıralamasında, Clarivate Analytics/InCites ile YÖK'ün yayımladığı veriler kullanıldı.

Bilimsel doküman, makale ve atıf sayıları, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, doktora mezunu öğrenci sayısı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı gibi toplam 9 kriterin değerlendirildiği listeye göre; üçüncü sırada yer alan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi büyük bir başarıya imza attı. İKÇÜ, 2000 yılından sonra kurulan tüm üniversiteler içinde Türkiye'nin en iyi üçüncü üniversitesi oldu.

Devlet üniversiteleri genel sıralamasında ise geçtiğimiz yıl 36.sırada yer alan İKÇÜ, bu yıl beş basamak daha yükseldi ve 31.sıraya yerleşti.

URAP başarının tescili

2010 yılında kurulan İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi'nin genç, dinamik yapısına dikkat çeken Rektör Prof.Dr. Saffet Köse, İKÇÜ'nün ulusal ve uluslararası alanda saygın eğitim kurumlarından birisi olma hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini kaydetti.

Prof.Dr. Köse, "Bu sonuçlar üniversitemizin yakaladığı ivmenin kanıtıdır. Bizler bir taraftan akademik faaliyetlerdeki niteliğe yoğunlaşırken kalite de olmazsa olmazımız oldu. Nitelikli akademik personeli üniversitemizde istihdam etmek için ayrıca büyük bir gayret sarf ediyoruz. Alanlarında yetkin akademik ve idari personelimizin gayreti ile güç birliği içinde çalışmaktayız. URAP'ın 2018-2019 raporu, üniversitemizin ulaştığı seviyenin bağımsız bir derecelendirme kuruluşu tarafından tescilidir. Üniversitemizin başarısına katkı sağlayan herkese ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

İKÇÜ'nün kariyer hedefi dünya sıralaması

Rektör Prof.Dr. Köse, İKÇÜ olarak Türkiye'deki saygın üniversiteler arasında yer alırken; dünyadaki en iyiler içinde de anılmak istediklerini vurguladı. Prof.Dr.Köse, " Şu andaki rakiplerimiz kuruluşu aynı yıllara dayanan üniversiteler. 2000'den sonra kurulan devlet üniversiteleri arasında ikinci sırada, genel sıralamada ise üçüncüyüz. Kurulduğumuzdan beri devlet üniversiteleri arasında gayet iyi ilerliyoruz. Üniversitemizde yakalanan ivmeyle birlikte ülkemize ve daha da önemlisi insanlığa katkı sağlayacak pek çok çalışmalara imza atacağımıza olan inancımız tamdır." dedi.