Son Dakika Haberleri: 2018'de Bilimde Neler Oldu?

2018'de Bilimde Neler Oldu?

42 dakika önce

Ekibimizden Pedram Türkoğlu, sizler için 2018'de bilim camiasında yaşanan en önemli gelişmelerden birkaç tanesini derledi.

Ekibimizden Pedram Türkoğlu, sizler için 2018'de bilim camiasında yaşanan en önemli gelişmelerden birkaç tanesini derledi. İyi seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:12 Kaynak: Youtube

Türkoğlu, Genel
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