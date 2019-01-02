2018'de Bilimde Neler Oldu?
42 dakika önce
Ekibimizden Pedram Türkoğlu, sizler için 2018'de bilim camiasında yaşanan en önemli gelişmelerden birkaç tanesini derledi.
Ekibimizden Pedram Türkoğlu
, sizler için 2018'de bilim camiasında yaşanan en önemli gelişmelerden birkaç tanesini derledi. İyi seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 06:12 Kaynak: Youtube
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