Son Dakika Haberleri: 2018'de Neler Oldu? | Koş Gel Yeni Yıl 2019

2018'de Neler Oldu? | Koş Gel Yeni Yıl 2019

12 saat önce

2018 yılında neler oldu?

2018 yılında neler oldu? 2018 yılını nasıl geçirdik gibi sorulara cevap verdiğim bu videoda benimle ilgili merak ettiğiniz konulara cevap bulabilirsiniz. Ekstra olarak 2019 yılı için hedeflerim ve neler yapmak istediğim konularla ilgili de konuştuğumuz bu sohbet videosu sizlerle.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 06:14 Kaynak: Youtube

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