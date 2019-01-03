2018'in En İyi 50 Smacı
24 dakika önce
2018 yılında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının birbirinden güzel smaçlarının geri sayımını gerçekleştirdik.
2018 yılında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının birbirinden güzel smaçlarının geri sayımını gerçekleştirdik. Keyifli seyirler.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:35 Kaynak: Youtube
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