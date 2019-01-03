Son Dakika Haberleri: 2018'in En İyi 50 Smacı

2018'in En İyi 50 Smacı

24 dakika önce

2018 yılında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının birbirinden güzel smaçlarının geri sayımını gerçekleştirdik.

2018 yılında Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin yıldızlarının birbirinden güzel smaçlarının geri sayımını gerçekleştirdik. Keyifli seyirler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 11:35 Kaynak: Youtube

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