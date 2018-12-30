Son Dakika Haberleri: 2018'in En Mükemmel Kozmetik Ürünleri | Bol Sohbetli 2018 Favorileri

2018'in En Mükemmel Kozmetik Ürünleri | Bol Sohbetli 2018 Favorileri

1 saat önce

Yeni yıl herkese önce sağlık sonra huzur getirsin.

Yeni yıl herkese önce sağlık sonra huzur getirsin. Bu sene 100.000 olduk, gerçekten benim için inanılmaz bir şey bu. Az kalalım öz kalalım derdik ama o aile ruhu kaybolmadı, bu yüzden size çok teşekkür ederim ?? hayatımda olduğunuz için, birlikte büyüdüğümüz, yanlışı doğruyu birlikte öğrendiğimiz için hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:22 Kaynak: Youtube

Huzur, Genel
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