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1 saat önce
Yeni yıl herkese önce sağlık sonra huzur getirsin.
Yeni yıl herkese önce sağlık sonra huzur getirsin. Bu sene 100.000 olduk, gerçekten benim için inanılmaz bir şey bu. Az kalalım öz kalalım derdik ama o aile ruhu kaybolmadı, bu yüzden size çok teşekkür ederim ?? hayatımda olduğunuz için, birlikte büyüdüğümüz, yanlışı doğruyu birlikte öğrendiğimiz için hepinize teşekkür ederim. Sizi seviyorum
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 12:22 Kaynak: Youtube
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