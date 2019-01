2018 Büyümesi Hepimizi Heyecanlandıracak Bir Rakamda"

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri, "2017'de büyümemiz yüzde 28'di, 2018 büyümesi, hepimizi heyecanlandıracak, umut verecek bir rakamda şu an. En iyi yılımız 2015 büyümesinin üzerine yüzde 8 büyüme ile gidiyoruz.

TÜRSAB tarafından, Türkiye'nin marka bilinirliğinin global ölçekte artırılması ve turizm sektörünün sürdürülebilir büyümesine yön vermek amacıyla 20 Mart'ta gerçekleştirilecek, "Turizmde Fark Yaratanlar Ödülleri" projesinin tanıtım toplantısı, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selçuk Boynueğri'nin katılımıyla gerçekleştirildi.



Dünyadaki ve Türkiye'deki turizm rakamlarına ilişkin bilgi veren Boynueğri, Türkiye'nin bir turizm ülkesi olduğunu anımsatarak, "turizm"in Türkiye'nin geleceği olduğunu, bu kavramın altını daha fazla doldurmak için çalıştıklarını söyledi.



Sektörde her açıdan "fark yaratma"nın önemine işaret eden Selçuk Boynueğri, sayıca Türkiye'nin belli bir yere ulaştığını, bunun artırılması için fark yaratmaya devam etmenin gerekli olduğunu dile getirdi.



Boynueğri 2015 yılının sektör için rekor yılı olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:



"2018 yılı 9 aylık dönemde, 2015 yılının ötesine geçen, 2015 rekorunu da kırdığımız bir yıl oldu. İlk 9 ayda dünya turizminde büyüme yüzde 5,4 olurken, seyahat eden kişi sayısı 1 milyar 83 milyon. Dünya turizmi 2017 yılında gerçekleştirdiği yüzde 6,8'lik büyümeyi 2018'de de devam ettiriyor. Turizm, diğer sektörlere mukayese edildiğinde önemli büyüme projeksiyonu ile karşımızda duruyor.



Avrupa, dünya turizm payının yüzde 51'ini gerçekleştiriyor. Avrupa'ya gelen turist sayısı, dünya turizm sayısının yüzde 51'i. Bu oran Asya Pasifik'te yüzde 24, ABD'de yüzde 16, Afrika'da yüzde 5, Ortadoğu'da ise yüzde 4. Bu bölgelerden dünyaya giden turist sayısına bakıldığında ise, yaklaşık gönderdikleri kadar da alıyorlar."



Avrupa'nın 674 milyon turist alırken, 634 milyon kişiyi gönderdiğini anımsatan Boynueğri, göndericilerde de yüzde 48 ile Avrupa'nın ilk sırada yer aldığını bildirdi.



"Kişi başı turist gelirini nasıl artıracağımıza fokus olmalıyız"



Turist çekme açısından ilk 10'da yer alan ülkelere ilişkin bilgi veren Boynueğri, "Türkiye'nin ilk 10'daki yeri 2018 itibarıyla çok daha iyi bir yere gelecek. 2019'da ise, daha önce gelmediğimiz, müthiş bir yere geleceğimizi öngörüyoruz." dedi.



Boynueğri, Türkiye'yi 2018 Ocak-Kasım döneminde 37,5 milyon yabancının ziyaret ettiğini anımsatarak, bu rakamın bir önceki yıla göre yüzde 22 artış anlamına geldiğini bildirdi.



Selçuk Boynueğri, şu bilgileri verdi:



"Gümrük verilerinden süzdüğümüz bilgilere göre, 2018 yılı ilk 11 ayında Türkiye, 2015 rekor yılı olarak gördüğü döneme göre yüzde 8'lik bir büyümeyi kaydetmiş durumda. 2017'de büyümemiz yüzde 28'di, 2018 büyümesi, hepimizi heyecanlandıracak, umut verecek bir rakamda şu an. En iyi yılımız 2015 büyümesinin üzerine yüzde 8 büyüme ile gidiyoruz. Kişi sayısı olarak bu rakam tatmin edici.



Geliri nasıl artıracağımız ise, hepimizin ortak derdi. Gelir olarak baktığımızda, 9 aylık veriler üzerinden 37,5 milyon turist, 23 milyar dolarlık gelir getirmiş, kişi başı 630 dolar gibi bir harcamaya tekabül ediyor. Kişi başı geliri nasıl artıracağımıza fokus olmalıyız."



"Harcama bandını öncelikle 700 dolar bandına çıkarmamız gerek"



Boynueğri, "Sınır komşumuz olan, Bulgaristan, Gürcistan ve Yunanistan'dan giriş yapan turist sayısı yaklaşık 5 milyon. Bunların ortalama yüzde 8'i konaklama yapıyor, diğerleri günü birlik girip çıkıyor. Yani 37,5 milyonun içinde bu giriş çıkış yapan sayı var fakat harcama olarak konaklama yapmadıkları için, harcama rakamları çok düşük. Dolayısıyla 630 dolar bandında olan harcama bandının gerçeği yansıtmadığı görüşündeyiz." ifadelerini kullandı.



Bu rakamları önce 700 sonra 800 dolar, sonra da bin dolarlar bandına çıkarmak için çalışılması gerektiğini, bunu hedeflediklerini dile getiren Boynueğri, Bakanlığın açıkladığı 2023 hedeflerinin yakalanabileceğini, hedeflerde bir sorun olmadığını belirtti.



Boynueğri, turist başına harcanan rakamı yukarı çıkarmak için bir şeyler yapılması, fark yaratılması gerektiğini dile getirerek, bu anlamda TÜRSAB olarak çalıştıklarını kaydetti.



"Antalya ile İstanbul arasında çok yakın bir rekabet var"



Antalya ve İstanbul arasındaki karşılaştırmayı paylaşan Boynueğri, "Sınır kapısı verilerine göre İstanbul'da 11 aylık dönemde geçen yıla göre yüzde 25,5'lik bir artış var, 12,3 milyon yabancı ziyaretçi ağırladı. Antalya İlk Kültür Turizm Müdürlüğü verilerine göre, 2018'in 12 ayında kente 13,6 milyon yabancı ziyaretçi gelmiş. Verilerde İstanbul ile arasında 1 ay fark var. Antalya ile İstanbul arasında çok yakın bir rekabet var." bilgisini verdi.



"Erken rezervasyon fırsatını mutlaka kullanın"



Boynueğri, 2019 yılı erken rezervasyon kampanyalarına da değindi.



Özellikle yerli turistin erken rezervasyon fırsatlarını kaçırmaması gerektiğine dikkati çeken Boynueğri, şu değerlendirmelerde bulundu:



"İnanın Türk turist potansiyeli hiç azımsanmayacak bir sayı. Bir yandan yabancı turistin Türkiye'ye kazandırılması için çaba sarf ederken, bir yandan da yerli turisti ötekileştirmeden, hatta onlara daha fazla anlam yükleyerek, onların daha ucuza, daha kaliteli tatil yapmasını da görev edinmiş durumdayız.



Erken rezervasyon fırsatını mutlaka kullanın. Oteller, hava yolları, acenteler, sahip oldukları kontenjanları, yerli turist için çok önemli yüzde 50'ye varan fırsatlarla sunuyor. Bunu değerlendirmek çok önemli. Ötelediğiniz zaman yüzde 50 daha fazla para ödemek zorunda kalacaksınız. Bunun ötesinde istediğiniz yerde yer bile bulamayacaksınız. Türkler için tatil yapmak zorlaşmıyor ama planlı yapmaktan başka çıkış yok çünkü ülkenin bu dövize ihtiyacı var ve bunu içeri sokmak zorundayız."



Yerli turistin "Yabancı turist yüzünden ülkemizde tatil yapamıyoruz." dememesi için mutlaka uyarıları dikkate alması gerektiğine işaret eden Boynueğri, geçtiğimiz seneye göre bazı otellerde yaşanan fiyat artışlarının dövizde yaşanan yükselme ve talebe bağlı artıştan kaynaklanabildiğini, kendilerinin fiyatlara müdahale etme gibi bir durumlarının olmadığını söyledi.



Boynueğri, "Keşke TÜRSAB olarak bizim sözümüzü dinleseler de, 'Bütün yerli turiste yüzde 70 indirim yapacaksınız.' desek. Talepte ve dövizde yaşanan artış dolayısıyla fiyatların artması çok normal." değerlendirmesinde bulundu.



"Yılbaşı rezervasyonlarında yüzde 25 artış yaşandı"



Boynueğri, yıl başı rezervasyonlarında geçtiğimiz seneye göre yüzde 25 artış yaşandığını belirterek, yaklaşan sömestir de de erken rezervasyon rakamlarının oldukça iyi olduğunu, yüzde 30 bandında büyüme öngördüklerini aktardı.



Kayak bölgelerinde dolulukların yüzde yüz olduğunu dile getiren Boynueğri, şu an bir kış turizmi ülkesi olmayan Türkiye'nin, kış turizminde yabancıya açılması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.



Boynueğri, turizm sektörünün Türkiye ekonomisi için en önemli sektörlerin başında gelen otomotiv sektörü ile bir karşılaştırmasını yaptıklarını dile getirerek, "2017 yılında otomotiv sektörünün ihracat eksi ithalat net girdisi 4,6 milyar dolar. TÜİK verilerine göre, turizmden elde edilen gelir 2017 yılında 21,1 milyar dolar. 2018 yılı 9 aylık verilere göre, motorlu kara taşıtları alanında gerçekleştirdiğimiz net gelir 7 milyar dolar, turizmden elde edilen 19 milyar dolar. Turizm sektörünün ne kadar önemli olduğunun ispatı bu veriler." değerlendirmesinde bulundu.



"İlber Ortaylı, Ferzan Özpetek, Tuba Ünsal gibi isimler jüride"



Ödül töreni hakkında da bilgi veren Boynueğri, proje kapsamında Türkiye'nin turizm sektörünün gelişimine katkı sağlayabilmek adına, ilk kez düzenlenecek "Turizmde Fark Yaratanlar Ödülleri" ile 20 Mart'ta sektörü bir araya getireceklerini söyledi.



Ödüllerde, "Seyahat Acenteleri", "Konaklama", "Rehberler", "Gastronomi", "Müzecilik, Kültürel Miras ve Çevre Projeleri", "Destinasyon Tanıtımı ve Pazarlama", "Kültür ve Sanat", "Hava Taşımacılığı", "MICE", "Seyahat Teknolojileri" ve "UNDP Türkiye Sürdürülebilir Turizm Özel Ödülü" kategorilerinin yer alacağını bildiren Boynueğri, internetten yapılan başvurularda, son başvuru tarihinin ise 4 Şubat olacağını duyurdu.



Boynueğri, 120'nin üzerinde jüride, İlber Ortaylı, Ferzan Özpetek, Tuba Ünsal, Demet Sabancı, Oya Eczacıbaşı gibi isimlerin yanı sıra, STK'lardan da çok sayıda yetkilinin yer alacağını bildirdi.

