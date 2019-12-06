Son Dakika Haberleri: 2018'da küresel ısınmaya en fazla neden olan aktörler arasında Türkiye 15. sırada
Son Dakika Dünya 2018'da küresel ısınmaya en fazla neden olan aktörler arasında Türkiye 15. sırada - Son Dakika Dünya

2018'da küresel ısınmaya en fazla neden olan aktörler arasında Türkiye 15. sırada

6 saat önce

Son veriler Avrupa Birliği'nin Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından hala en çok sera gazı emisyonu üreten üçüncü aktör olduğunu gösteriyor. Türkiye ise dünya sıralamasında ilk 20'de yer alıyor ve 15. sırada bulunuyor.

2018'da küresel ısınmaya en fazla neden olan aktörler arasında Türkiye 15. sırada, System.String[]

Son veriler Avrupa Birliği'nin (AB) Çin ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) ardından hala en çok sera gazı emisyonu üreten üçüncü aktör olduğunu gösteriyor. Türkiye ise dünya sıralamasında ilk 20'de yer alıyor ve 15. sırada bulunuyor.


2018'e ait olan veriler Birleşmiş Milletler (BM) Madrid İklim Zirvesi'nde (COP25) sunulmak üzere Global Carbon Project (Küresel Karbon Projesi - GCP) tarafından çarşamba günü yayınlandı.

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Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 05:13 
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