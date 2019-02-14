2018'de 13.2 milyar dolar doğrudan yatırım
1 saat önce
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2018 yılı Aralık ayında yüzde 38'lik artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 14'lük artışla 13 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2018 yılı Aralık
ayında yüzde 38'lik artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 14'lük artışla 13 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti.
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Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:50
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