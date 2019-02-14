Son Dakika Haberleri: 2018'de 13.2 milyar dolar doğrudan yatırım

2018'de 13.2 milyar dolar doğrudan yatırım

1 saat önce

Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2018 yılı Aralık ayında yüzde 38'lik artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 14'lük artışla 13 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2018'de 13.2 milyar dolar doğrudan yatırım, System.String[]
Uluslararası Doğrudan Yatırımlar 2018 yılı Aralık ayında yüzde 38'lik artış gösterirken, yıllık bazda yüzde 14'lük artışla 13 milyar 163 milyon dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 02:50 

Aralık, Ekonomi
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