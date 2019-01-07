2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu düzenlendi
1 saat önce
İçişleri Bakanlığından, geçen yıl 147 bin 562 uyuşturucu operasyonunda 204 bin 780 kişinin gözaltına alındığı, 23 bin 134 kişinin tutuklandığı açıklandı.
İçişleri Bakanlığından, geçen yıl 147 bin 562 uyuşturucu operasyonunda 204 bin 780 kişinin gözaltına alındığı, 23 bin 134 kişinin tutuklandığı açıklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:35
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