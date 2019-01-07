Son Dakika Haberleri: 2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu düzenlendi

2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu düzenlendi

1 saat önce

İçişleri Bakanlığından, geçen yıl 147 bin 562 uyuşturucu operasyonunda 204 bin 780 kişinin gözaltına alındığı, 23 bin 134 kişinin tutuklandığı açıklandı.

2018'de 147 bin 562 uyuşturucu operasyonu düzenlendi, System.String[]
İçişleri Bakanlığından, geçen yıl 147 bin 562 uyuşturucu operasyonunda 204 bin 780 kişinin gözaltına alındığı, 23 bin 134 kişinin tutuklandığı açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 05:35 

Ekonomi
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