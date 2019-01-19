2018'de 2 Bin 442 PKK'lı Terörist Etkisiz Hale Getirildi (1)

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son 1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 74'ü sözde lider, 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Son 1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 74'ü sözde lider, 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.



2018 yılının değerlendirildiği Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden 15 bin 213 personelin ihraç edildiği, 6 bin 838 kişi hakkında idari ve adli işlemlerin sürdüğü kaydedildi. Açıklamada, "Son 1 yılda PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyonlarda 74'ü sözde lider, 2 bin 442 terörist etkisiz hale getirildi. Fırat Kalkanı Harekatı'nda 3 bin DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. 67 askerimiz şehit, 94 askerimiz gazi oldu. Zeytin Dalı Harekatı'nda 4 bin 608 terörist etkisiz hale getirildi" denildi.



Açıklamada ayrıca, bedelli askerliğe 655 bin 82 kişinin başvurduğu, 98 bin kişinin askerlik görevini tamamladığı belirtildi.



- Ankara

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