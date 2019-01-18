Son Dakika Haberleri: 2018’de 2 milyon 200 bin sipariş verildi

2018’de 2 milyon 200 bin sipariş verildi

12 dakika önce

Anadolu'da büyümesini sürdüren Yemeksepeti'nde Bursa, 2018'de en çok sipariş verilen 7'nci kent oldu.

2018’de 2 milyon 200 bin sipariş verildi, System.String[]
Anadolu'da büyümesini sürdüren Yemeksepeti'nde Bursa, 2018'de en çok sipariş verilen 7'nci kent oldu. 2018 yılında Bursa'dan, yüzde 31 artış oranı ile toplamda 2 milyon 200 bin sipariş verildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25 

Bursa, Ekonomi
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