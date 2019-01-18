2018’de 2 milyon 200 bin sipariş verildi
12 dakika önce
Anadolu'da büyümesini sürdüren Yemeksepeti'nde Bursa, 2018'de en çok sipariş verilen 7'nci kent oldu.
Anadolu'da büyümesini sürdüren Yemeksepeti'nde Bursa
, 2018'de en çok sipariş verilen 7'nci kent oldu. 2018 yılında Bursa'dan, yüzde 31 artış oranı ile toplamda 2 milyon 200 bin sipariş verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 12:25
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