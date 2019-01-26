2018'de 3 milyar liralık kaçak mal yakalandı
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları sonucu 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını, 46 ton 341 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları sonucu 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını, 46 ton 341 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:53
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Bakan Pekcan: 2018'de 3 Milyar 34 Milyon Liralık Kaçakçılık Olayı Ortaya Çıkarıldı
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