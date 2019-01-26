Son Dakika Haberleri: 2018'de 3 milyar liralık kaçak mal yakalandı

2018'de 3 milyar liralık kaçak mal yakalandı

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları sonucu 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını, 46 ton 341 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.

2018'de 3 milyar liralık kaçak mal yakalandı, System.String[]
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Gümrük Muhafaza ekiplerinin operasyonları sonucu 2018 yılında toplam 3 milyar 34 milyon liralık kaçakçılık olayının ortaya çıkarıldığını, 46 ton 341 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildiğini bildirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 03:53 

Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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